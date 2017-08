Vrasja e gjytares, një krim i paralajmëruar prej dy vitesh…

Gjyqtarja e vrarë në mes të Tiranës nga ish-bashkëshorti i saj ka tronditur jo vetëm banorët e kryqytetit, por duket se ka shkundur edhe vetë institucionet e shtetit. Policia ka vepruar menjëherë duke prangosur 53-vjeccarin, Fadil Kasemi.

Viktima Fides Hafizi, ishte gjytare në Shkodër, ndërsa nga raportimet e para mësohet se ccifti ishin duke debatuar në makinë, atje ku ka ndodhur edhe krimi.

Lidhur me ngjarjen e rëndë, janë vënë në dijeni Presidenti i Republikës Ilir Meta, si dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë, ku kjo e fundit pritet të zhvillojë një mbledhje urgjente.

Historia

Gjyqtarja Fildes Hafizi (Kasemi) e cila u vra sot nga ish-bashkëshorti, ka pasur konflikte edhe më parë me të. Kështu në 2015, autori i krimit të sotëm, ka rrahur gjyqtaren në plazh. Sipas të dhënave të raportuara, autori në atë kohë u shoqërua dhe nga Prokuroria u kërkua që të qëndrojë në burg.

Referuar dosjes së prokurorisë, në datën 19.07.2015 shërbimet e policisë gjyqësore të Komisariatit të Policisë Kavaje kanë marre informacion se në vendin e quajtur plazhi i Golemit të rrethit Kavajë, shtetasi Fadil Kasemi ka kanosur me anën e një pistolete që e mbante pa leje të organeve kompetente, në prani të femijeve, ish-bashkeshorten e tij, shtetasen Fildes Hafizi.

Shtetasja Fildes Hafizi ka kallëzuar se ka qenë e martuar me shtetasin Fadil Kasemi e se në muajin maj të 2015 ishin divorcuar, procces për të cilin Fadili nuk ka qenë dakord. Para disa ditësh ajo ka ardhur në plazh në Golem së bashku me nenen dhe dy femijët, të cilët i ka në kujdestari, ku ka marrë nje dhome me qera. Për levizjen e fëmijeve ajo ka vënë në dijeni të atin e tyre, shtetasin Fadil Kasemi. Fëmijet kanë mbajtur lidhje me të atin, duke telefonuar me të disa herë në ditë.

Çifti ka patur probleme e mosmarrëveshje gjatë kohëve të fundit dhe shtetasja Fildes Hafizi, duke u ndjerë e rrezikuar, i është drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë me kërkesë për lëshim të urdhërit të mbrojtes, por në gjykimin e kërkesës së saj ajo nuk është paraqitur e për pasoje gjykata ka pushuar gjykimin.

Më 19.07.2015, rreth orës 16.00, shtetasja Fildes Hafizi së bashku me djalin e saj A. Kasemi, ka dalë nga banesa për të shkuar te shezlonet në anë të detit, kur ka parë se drejt tyre po afrohej ish-bashkëshorti i saj, shtetasi Fadil Kasemi, i cili kur ka konstatuar se Fildesi e ka parë është afruar me vrap pa i lënë mundësi Fildesit që të largohet apo të fshihet. Sapo e ka arritur, Fadili ka tentuar të hapte një çante (marsupio) dhe të nxjerre diçka prej saj. Fildes, duke dyshuar se ai donte të nxirrte armë, i është drejtuar duke iu lutur që të mos i linte fëmijët jetimë, si edhe ka tentuar t’i marrë çanten. Fadili ka reaguar duke e goditur në fytyrë me grusht dhe e ka rëzuar në rërë. Ata janë përleshur fizikisht me njëri-tjetrin e aty fillimisht ka ndërhyre djali i tyre, i cili ka parë të atin të hape çantën e të tentoje të nxjerre prej andej një send, që ka qenë pistolete, por që nuk e ka nxjerrë atë.

Po ashtu, kanë ndërhyrë edhe persona të tjere. Duke përfituar nga kjo ndërhyrje, Fildesi ka mundur t’i marrë çanten që kishte rënë në tokë e të vrapoje drejt hotelit ku ka kontaktuar me pronarin, shtetasin S.GJ, i cili ka konstatuar se kjo shtetase kishte shenja në fytyre dhe po bertiste: “Po më vret, po më vret” dhe i ka kërkuar ndihmë si dhe te njoftonte policinë. Policia ka mbërritur shume shpejt e shtetasja Fildes Hafizi i ka dorëzuar çantën, të cilen e kishte patur Fadil Kasemi.

Brenda në çantë policia gjeti e sekuestroi një arme zjarri pistolete TT model 54 me krehër të vendosur në të.

Pas ngjarjes, Fadili është ulur ne shezlon, duke mbajtur kokën me duar dhe kur ka shkuar policia për ta shoqëruar është prezantuar me gjeneralitete të sakta dhe nuk ka paraqitur asnjë rezistencë. Nga verifikimi me gyp-indikator alkoli rezultoi se shtetasi Fadil Kasemi kishte përdorur pije alkolike dhe përmbajtja e alkoolit ishte 0,1% – 0,2 %. Ai ka pretenduar se ka konsumuar i vetëm raki dhe verë në sasi që nuk justifikojnë atë shkallë përqëndrimim të konstatuar.

Shtetasi Fadil Kasemi ka pretenduar se ka qenë nën ndikimin e alkoolit dhe nuk i perceptonte drejt gjërat, por ka thene se arma dhe çanta nuk janë të tijat. Në lidhje me çantën ka pretenduar se ajo i përkiste nje personi që nuk e njihte e që e kishte provokuar duke iu ulur në tavolinë, si dhe që i kishte marrë çelësat e veturës dhe i kishte futur në çante . Vetura tip “BMV, çelesat e të cilës u gjetën e u sekuestruan në çantën ku ishte pistoleta i përket shtetasit Fadil Kasemi, i cili e kishte blerë pa bërë dokumentat përkatëse, pasi e kishte në prove për disa ditë. Shërbimet e policisë gjyqësore të Komisariatit të Policisë Kavaje, fillimisht kanë shoqëruar shtetasin Fadil Kasemi për në Komisariatin e Policise Kavajë e më pas, ndaj tij u vendos masa e arrestit në flagrancë. /tesheshi.com/