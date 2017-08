Zvicra synon piket e plota me Andorren dhe Estonine

Kombëtarja e Zvicrës synon fitoren e shtatë në grupin B të kualifikimeve për Botërorin “Rusia 2018”.

Pesë shqiptarë luajnë me kombëtaren e Zvicrës: Xherdan Shaqiri (Stoke City), Blerim Xhemaili (Montreal), Valon Behrami (Udinese), Granit Xhaka (Arsenali) dhe Admir Mehmedi (Bayer).

Sonte në orën 20.45, në stadiumin në St. Gallen ndeshen me Andorrën dhe presin tri pikët e radhës, për të përforcuar edhe me shumë vendin e parë.

Ndërkaq, me tre shtator, pra të dielën, kërkojnë tri pikë në udhëtim ndaj Estonisë.

Zvicra kryeson me 18 pikë, tri më shumë se Portugalia e Ronaldos. Shaqiri me shokë do të synojnë fitore ndaj Andorrës.

Zvicra ka gjashtë fitore, asnjë barazim e asnjë humbje.