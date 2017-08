Lazio mbledh shqiptaret…

Një tjetër futbollist shqiptar i bashkohet kampionatit italian, me shpresën për të shpërthyer në klubin ku kanë gjetur hapësira shumë lojtarë të tjerë. Bëhet fjalë për sulmuesin e talentuar të përfaqësueses U-19, Progon Maloku, i cili është larguar nga akademia e Bayern Munchen, për të shkuar te Lazio, në Serie A.

Futbollisti është rritur në akademinë e klubit bavarez, por me sa duket është tërhequr nga një ofertë që i ka ardhur nga Italia, aty ku ai la shenjë me pjesëmarrjen në turneun “Roma Caput Mundi” dhe ku Igli Tare u vu në lëvizje për të siguruar lojtarin shqiptar, raporton Panorama.

Maloku, i cili është shpallur kampion në Bundesligën U-17 me Bayern, prej pak ditësh është transferuar në Itali, duke iu bashkuar akademisë së njohur të klubit italian ku do të stërvitet me të rinjtë edhe pse është vetëm 17 vjeç.

Ai luan në sulm, si në qendër, ashtu edhe në krahë, ndërsa ka marrë që tani vlerësimet më të larta nga specialistët e futbollit në Itali të cilët mendojnë se Lazio ka afruar nëj element shumë cilësor për të ardhmen.