Kërkohej nga Milan dhe Juventus, ja ku përfundon mesfushori i Bayern

Emri i Renato Sanches ishtendër më të lakuarit në këtë verë, pasi klube si Milani dhe Juventusi ishin vënë pas tij.

Por pavarësisht negociatave të shumta dhe shifrave të përmendura, djaloshi i talentuar ka zgjedhur një destinacion tjetër për karrierën e tij.

Sipas mediave angleze e gjermane, Sanches do të bëhet nga kjo javë pjesë e Sëansea në kampionatin anglez.

Mesfushori i Bayern Munich që nuk ka arritur të gjej vetën në Bavari, do të shkojë për një vit në Ligën Premier

Sipas disa mediave ai do të jepet vetëm si huazim pa të drejtë blerje dhe në fund të vitit të kthehet te Bayern.