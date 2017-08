Rama: ja si u zgjodhën ministrat e rinj dhe pse nuk do të heqin dorë nga mandati i deputetit

Ministrat e rinj nuk do të dorëzojnë mandatet e deputetëve, ashtu sikundër ndodhi pas zgjedhjeve të 2013-ës, ku u zbatua standarti për ndarjen e posteve qeveritare nga ato të ligjvënësve. Por tashmë kryeministri Edi Rama ka vendosur që ministrat e qeverisë së tij, që nis punën në shtator, pas votëbesimit nga Parlamenti, të jenë edhe deputetë. Kjo do të thotë se grupi parlamentar socialist nuk do të pësojë asnjë ndryshim, pra nuk do të ketë zëvendësime deputetësh.

“Nuk do ta ndjekim këtë praktikë, jo pse nuk funksionoi në mandatin e parë, por sepse na duhet të kemi një kompaktësi të plotë dhe ministrat duhet të kenë një lidhje shumë më të fortë me grupin parlamentar se mandatin e parë”, tha Rama gjatë bashkëbisedimit me gazetarët dy ditë më parë, ku kishte mbledhur në Llogara ministrat e rinj për të diskutuar mbi prioritetet dhe strukturën e qeverisë së re.

Rama gjithashtu shpjegoi se përzgjedhja e ministrave të rinj ka kaluar përmes një proçesi analize dhe vlerësimi të punës së tyre. Por Rama paralajmëroi se secili prej tyre duhet t´I dalë për zot detyrës së ngarkuar, pasi në të kundërt do të largohen. Në këtë kuadër, ai tha se nuk është e thënë që një qeveri që nis punën edhe të mbyllë mandatin.

Ndërkohë, kreu i qeverisë ka vlerësuar punën e ministrave teknikë, edhe pse me ta nuk zhvilloi asnjë takim, fakt ky i deklaruar pubikisht edhe prej tyre. Gjithsesi, kryeministri nuk kurseu vlerësimet për zv.kryeministren teknike, Ledina Mandija, për integritetin dhe seriozitetin e treguar në raport me detyrën e saj.