A do të vazhdojë marrëveshja Rama-Basha? Ja 15 pikat e aksionit opozitar që nis në vjeshtë…

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar së fundmi se pret që marrëveshja e 17 majit mes tij dhe kreut të PD-së, Lilzim Basha të vazhdojë. Në këtë kuadër, Rama ka thënë se në bazë të marrëveshjes do të ketë takime një herë në 2 apo 3 muaj me kreun e opozitës për çështje që kanë të bëjnë me integrimin, reformat e mëdha, pra përtej politikës dhe debatit të ditës. Por në anën nga kreu demokrat Lulzim Basha nuk ka pasur asnjë reagim në lidhje me atë që çdo të ndodhë me marrëveshjen.

Deputetë të opozitës kanë deklaruar se tashmë ajo që u arrit në maj ka rënë, por kreu demokrat ka preferuar që të paktën në ditët e fundit të ndalet në çështjet e arsimit, dhe më konkretisht në shpërndarjen e librave për nxënësit e shkollave.

Pak më herë Basha deklaronte se vendi ka nevojë për një reform të thellë kushtetuese, ligjore dhe zgjedhore, duke paralajmëruar në këtë mënyrë se kjo do të jetë edhe prioriteti i forcës politike që drejton.

Por, shqiptarja.com, referuar burimeve nga PD pretendon mbi një paketë me rreth 15 pika mbi të cilën do të bazohet aksioni opozitar, madje duke lënë të hapur mundësinë e bashkëpunimit edhe me LSI-në.

Reforma zgjedhore, me tërësinë e elementëve të saj, do të jetë kauza kryesore e Partisë Demokratike gjatë kësaj legjislature parlamentare. Përpos, numërimit dhe votimit elektronik, opozita pritet të luftojë për të sanksionuar në ligj edhe votimin e detyrueshëm.

Një tjetër pikë e strategjisë parashikon denoncimin e deformimit të zgjedhjeve parlamentare të 25 Qershorit. Aksioni politik i PD do të nisë me një debat dhe polemikë të gjerë për legjitimitetin e zgjedhjeve, bazuar në raportin e ministrave teknikë.

Në fillim të kësaj vjeshte politike, Partia Demokratike do t’u rikthehet edhe dy kauzave të mëparshme: dekriminalizimit dhe dekomunistizimit. PD do të kërkojë dekriminalizimin e politikës dhe administratës, përmes zbatimit dhe ndoshta edhe amendimit të ligjit të dekriminalizimit. Karta antikomuniste do të jetë gjithashtu pjesë e aksionit politik.

Sipas platformës, akuzat për rikthimin e njerëzve me të kaluar komuniste në qeveri dhe në parlament, do të tentohen që të kthehen në kauzë. Shqiptarja.com ka mësuar së nuk përjashtohet as mundësia e propozimit të një ligji për të adresuar këtë çështje.

“Kjo është qeveria e konsolidimit të rikthimit në pushtet të elitës komuniste. 30 vjet pas rënies së komunizmit, Shqipëria sot drejtohet nga disa nga figurat famëkeqe komuniste ose pinjollët e tyre nga Edi Rama tek Gramoz Ruçi, Fatmir Xhafaj, Bushati e Qato e qindra të tjerë në poste kyçe qeverisëse”, ka shkruar kryetari i opozitës Lulzim Basha në Facebook. Po ashtu, Partia Demokratike do të kundërshtojë platformën për ristrukturimin e organeve të qeverisjes qendrore, si një formë, sipas saj, për të larguar nga administrata njerëzit e kundërshtarëve politikë.

Pjesë e aksionit politik të Partisë Demokratike do të jetë edhe ndryshimi i hartës së ndarjes administrativo-territoriale, kërkesë për të cilën kryeministri Edi Rama është i hapur për ta diskutuar.

Pikat e aksionit politik të PD

Dekomunistizimi i qeverisë, parlamentit dhe administratës.

Dekriminalizimi i politikës dhe administratës.

Lëvizjet në administratë për shkak të ristrukturimit të strukturave qeverisëse

Denoncimi i blerjes se votës.

Ngulmimi për një reforme të thellë zgjedhore.

Numërim dhe votim elektronik.

Votim i detyrueshëm në zgjedhje.

Ndryshimi i numrit të deputetëve.

Në fokus korrupsioni kapilar në çdo ind të qeverisjes e administratës.

Rikthimi i çështjeve të nxehta të abuzimeve.

Dështimi gjysmë-reformave të qeverisë ‘Rama 1’.

Ndarje e re territoriale, ndryshimi i numrit të bashkive para zgjedhjeve lokale.

Në fokus kultivimi dhe trafikimi i bimëve narkotike.

Çështja e azilkërkuesve.

Ish të përndjekurit dhe ish pronarët.