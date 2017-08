Deputeti i PD ironizon Donald Lu: po në vendet e tjera ish-komuniste kush i falenderon ministrat që vjedhin…

Deputeti i PD-së në qarkun e Fierit, Myslim Murrizi, ka ironizuar ambasadorin amerikan në Tiranë, Donald Lu, në lidhje me letrat e falenderimit që një ditë më parë i drejtoi ministres në detyrë së Mbrojtjes, Mimi Kodheli dhe asaj të Zhvillimit Urban, Eglentina Gjermeni. Lu vlerësonte punën e dy ministrive, që nuk do të jenë më pjesë e kabinetit qeveritar.

“U “emocionova” shumë nga letra falenderuese e z. Lu për Tinën dhe Mimin!

Sot po prisja që të falenderonte Edin, Mozin, Mirin, Damin, Ditën e arsimit dhe Benin me Blendin.

Por ndoshta këto i ka falenderuar me telefon, meqënëse e shkrinë fare Ministrinë e Tinës së dashur, dhe shkarkuan Mimin , që ja “bëri” rrup sup Greqisë.

Ishalla nuk harron pa falenderuar dhe Mirin e parë të rendit, dhe aman të keqen se po e perjeton shum keq mosfalenderimin Beqaj!!!!!!

Sa për Gertën e shëndetësisë, mos u harxho z Ambasador, se atë e ka merak Rama vetë.

Për Lela Kumbaron, po ke falenderuar Edin i ke kryer, të dy kushërinj janë, dhe të mirkupton Ajo, pa merak.

Kur t´a gjesh kohën z.Ambasador, futi dhe një të falenderuar edhe dy Mondave të LSI, se edhe ata të “shkrete”, u shqyen këto katër vite që ikën, sa në një tender, në një tjetër.

Këta të policisë që kanë 3 vjet që u “torturuan”, duke mbjellë, ruajtur, korrur, transportuar, dhe shitur hashash, lëri fare, se në fund të fundit, detyrën kanë bërë!

Megjithëse edhe këta “shejtanër” kanë futur në burg plot fukarenj që nuk paguanin dritat, ujin, që rregullonin dyer e dritare pa leje, dhe këtë javën e fundit , jane hedhur në “aksion” të madh bile!

Një pyetje kam, sepse nga këtë punën e “diplomacisë”, nuk e qëlloj fare: ore në këto vendet e tjera ish-komuniste, kush i falenderon ministrat që vjedhin me tendera, që grabisin me koçensionet, që trafikojnë drogën, që përzënë në azil qindra mijëra qytetarë të vendeve të tyre?

Apo nuk ka vend tjetër ish-komunist, që të jetë në kete lloj derexheje si Shqipëria dhe nuk kanë “shumë” nevojë për falenderime ata?”, shkruan Murrizi në një postim në rrjetet sociale.