Uragani Harvey, “Charlie Hebdo” ironizon ekstremistët e djathtë: Zoti ekziston!

Uragani Harvey, që shkaktoi dëme të shumta në shtetin e Teksasit dhe përmbytje të mëdha Hjuston, për gazetën satirike franceze “Charlie Hebdo” është dëshmi se Zoti ekziston.

Në kopertinën e revistës satirike me gërma të mëdha shkruhet “DUEU EXISTE!” ose “Zoti ekziston!”.

Titulli shoqërohet me një karikaturë të flamujve nazistë dhe përshëndetja me dorën e djathtë lartë, të zhytur në një liqen të shkaktuar nga shiu, me sqariimin ” të gjithë neo-nazistët të zhytur në Teksas”.

Charlie Hebdo, me këtë karikaturë, padyshim ka ironizuar faktin që Teksasi, jo vetëm ka mbështetur në masë të madhe Donald Trampin në zgjedhjet presidenciale të SHBA-ve, por edhe politikat ekstreme të krahut të djathtë.

Për shkak se predikuesit fundamentalist amerikanë shpesh janë shprehur se katastrofat natyrore janë ndëshkim nga Perëndia për politika liberale, “Charlie Hebdo”, deklaratat e tyre, në rastin e uraganit Harvey, vendosi t´I përdorë me të njëjtin kuptim.