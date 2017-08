Lindita Nikolla ftoi Lulzim Bashën në takim për arsimin, reagon PD: ministrja e re të takojë prindërit e fëmijëve

Një ditë më parë, ministrja e re e Arsimit, Lindita Nikolla, deklaroi se sapo të merrte zyrtarisht detyrën do të kërkonte një takim me kreun e PD-së, Lulzim Basha, për të dëgjuar të gjitha propozimet e opozitës në lidhje me arsimin. Reagimi i Nikollës erdhi në përgjigje të deklaratave të bëra më herët nga kreu demokrat, sipas të cilit, librat për arsimin e detyrueshëm duhet të jepen falas, ndërsa denoncoi rradhët e gjata dhe kaosin e krijuar në shpërdarjen e tyre.

Por sot përmes një deklarate, PD i ka kthyer përgjigje ministres së re të Arsimit. Deputeti Luçiano Boçi shprehet se përgjigja e Nikollës jo vetëm është arrogante, por edhe dëshmi e injorancës së saj mbi përgjegjësinë e detyrës që ushtron.

“Partia Demokratike ka përcjellë këto ditë shqetësimin e mijëra familjeve, veçanërisht atyre me të ardhura të pakta, për çmimet e rritura të teksteve shkollore të arsimit të detyrueshëm dhe sistemin klientelist të shpërndarjes së tyre. Përgjigjja e Ministres së Arsimit Nikolla për këtë shqetësim ishte jo vetëm arrogante, por edhe dëshmi e injorancës së saj mbi përgjegjësinë e detyrës që ushtron. Të gjitha procedurat e hartimit, shpërndarjes dhe vendosjes së çmimit për tekstet shkollore edhe këtë vit si çdo vit tjetër janë kryer nga Ministrja Nikolla.

Qëndrimi ynë për këtë çështje është i thjeshtë: prioriteti i qeverisë duhet të jetë mbështetja e arsimit fillor, duke ofruar falas tekstet shkollore. Qëndrimi i ministres dhe shefit të saj ka qënë po ashtu i qartë: prioriteti kanë qënë rindërtimi i fasadës së ministrisë dhe blerja e kolltuqeve luksoze për zyra, për të cilat kanë harxhuar miliona euro.

Nëse, siç shprehet, ministrja është e gatshme të përmirësohet, le ta fillojë reflektimin duke lënë kolltukun e zyrës për të takuar prindërit. I gjen ata në rradhët e gjatë, në mes të vapës, duke harxhuar kursimet e mbledhura me mund për diçka që duhet të ishte falas. E ardhmja e vendit kërkon që qeveria të ketë prioritet librin dhe jo kolltukun. Hapi i parë për këtë gjë është propozimi ynë për tekste falas për të gjithë fëmijët në arsimin e detyrueshëm”, tha Boçi.