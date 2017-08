Donald Lu letër ministres së re të Drejtësisë: sfida juaj kryesore, zbatimi i reformës në drejtësi

Ambasadori amerikan në Tiranë, Donald Lu, i është drejtuar me një letër ministres së re të Drejtësisë Etilda Gjoni, ku vë theksin tek reforma në drejtësi. Ndërsa vlerëson angazhimin e saj në proçesin e deritanishëm të reformës, Lu shprehet se keni një sfidë të jashtëzakonshme para jush pasi të bëheni Ministre në kohën më të rëndësishme të zbatimit të reformës në drejtësi.

Letra e plotë

E nderuar znj Ministre e emëruar Gjoni,

Në emër të kolegëve në Uashington dhe të Ambasadës e SHBA-ve në Tiranë, dëshiroj t’ju përgëzoj për emërimin tuaj si Ministrja e ardhshme e Drejtësisë.

Ne bashkëpunuam ngushtësisht me ish Ministrin e Drejtësisë Petrit Vasili dhe presim të bashkëpunojmë edhe me ju.

Kolegët e mijë në Ambasadën amerikane të cilët punuan me ju kur ju ishit pjesë e Komitetet Shqiptar të Helsinkit dhe në Konsorsiumit Ndërkombëtar të Grupit të Punës për Reformën në Drejtësi, kanë sugjeruar se ju jeni një profesioniste e përkushtuar me një profil të gjerë ligjor.

Ju keni një sfidë të jashtëzakonshme para jush pasi të bëheni Ministre në kohën më të rëndësishme të zbatimit të reformës në drejtësi.

Ne e dimë që ju jeni e angazhuar për të punuar për popullin shqiptar. Shpresojmë gjithashtu që ju do të punoni edhe për thellimin dhe zgjerimin e marrëdhënieve e Shqipërisë me SHBA-të.

Edhe njëherë, përgëzime të ngrohta.

Sinqerisht,

Donald Lu.