Ja detyra e parë që duhet të përmbushin ministrat e rinj brenda 2017…

Kryeministri Edi Rama ka zbardhur një prej detyrave që i ka ngarkuar ministrave të rinj dhe që duhet ta përmbushin brenda vitit 2017.

Nga pasditja e djeshme, në Llogara, Rama ka mbledhur anëtarët e kabinetit të ri qeveritar, por edhe Gramoz Ruçin dhe Taulant Ballën, për të diskutuar mbi strukturën e re qeverisëse, prioritetet, raportet me Kuvendin, riorganizimin e PS-së, etj.

Në këtë kuadër, Rama u ka kërkuar ministrave që të përgatisin një lehtësim procedurash për qytetarët sa i takon reduktimit të dokumenteve.

“Dje kemi rënë në dakordësi që ministrat të fillojnë punën me ekspertët dhe deri në fund të këtij viti do vijnë me një propozim për të pasur një numër më të ulët të dokumenteve që u kërkohen qytetarëve për të marrë një tjettër dokument. Të gjitha dokumentat që kërkohen sot dhe e çmendin këtë milet, do reduktohen”, tha Rama.