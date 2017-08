Rama paralajmëron ministrat e rinj: nuk është e thënë të jenë në detyrë deri në fund të mandatit…

Qeveria që do të nisë punën nuk do të thotë se do të përfundojë mandatin. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama, ndërsa sqaroi se qëndrimi ose jo i ministrave në detyrat e tyre do të varet krejtësisht nga performaca që do të japin. “Iu dha një mundësi për të qenë pjesë e qeverisë, por karrigen do e mbajnë me punën e tyre”, tha Rama, duke shtuar se “absolutisht jo nuk është e thënë që ky kabinet të përfundojë mandatin e tij”.

Ndërkohë në lidhje me organizimin e PS-së, Rama tha se nuk ka trashëguar asnjë parti, pork a zhvilluar një garë dhe ka fituar. “Nuk jam i mendimit që partitë trashëgohen, drejtuesit zgjidhen përmes garës”, u shpreh Rama.

Pjesë nga bashkëbisedimi

Pse e shkritë Ministrinë e Integrimit?

Është si puna e një trupi, më shumë peshë dhe mbipeshë nuk është se bëhet më shumë lëvizje dhe më shumë aktivitet. Ne kemi të gjitha mundësitë për më shumë. Në këtë rast do të spostojmë të gjithë pjesën e problematikave të integrimit që kanë të bëjnë përgatitjen e negociatave te ministria e Jashtme. Është një praktikë që e kanë disa vende, Hungaria nuk ka pasur asnjëherë ministri Integrimi dhe është në BE. Kroatët e patën dhe e kaluan te e Jashtmja. Kur hapen negociatat vendoset një kryenegociator. Nuk është e nevojshme që të kesh një burokraci aq të madhe në vete, nuk është e domosdoshme, është një kalim te ministria e Jashtme. Tani duhet të kemi një ekip në nivelin e zv/ ministrave, pasi deri tani është bërë praktikë që të jenë indulgjenca, pozicion për të shprehur respekt, mirënjohje. Do të ketë një zv/ ministër që do të merret ekskluzivisht me integrimin.

Keni shkrirë ministrisë që ka drejtuar LSI, kjo për të hequr njerëzit nga puna?

Jo nuk ka lidhje, pasi e kemi bërë me financat dhe ekonominë. Ndërsa Ministria e Bujqësisë është po ajo, me ndryshime të vogla, nuk e kemi pasur këtë tendencë.

Meta deklaroi se nuk do të dekretonte asnjë qeveri nëse zgjedhjet do të ishin pa standard. Nga kryetarja e LSI zgjedhjet janë cilësuar të manipuluara. A i druheni mos dekretimit nga Meta?

Presidenti tha në një moment pasi u zgjodh që gjithçka kam thënë deri në orën 18:00 të datës …nuk e mbaj mend. Dhe as unë nuk e mbaj mend. Dhe jam i bindur që nuk do të ketë probleme të tilla. Gjithkush gabon, nuk jemi robotë. Ka disa lloj gabimesh dhe lloj-lloj kostosh, por nuk shoh shqetësime, pasi nuk shoh të paktën një potencial aq autodestriktiv si ai që u shfaq në fushatë.

Raporti institucional mes jush dhe Metës?

Nuk kam asnjë dyshim që është e mundur dhe sot për sot kam pak dyshime që nuk do të ndodhë.