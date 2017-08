Vlorë, nis takimi dyditor i Ramës me ministrat: ja çështjet që do të diskutohen…

Takimi i kryeministrit Edi Rama me ministrat e rinj po zhvillohet në Llogara dhe do të zgjasë dy ditë. Pritet që në këtë takim të diskutohen çështjet e shtruara në mbledhjen e djeshme të Asamblesë së PS, por në një aspekt me teknik. Në takim gjithashtu marrin pjesë edhe Gramoz Ruçi dhe Taulant Balla, të propozuar për postet e kryetarit të Kuvendit dhe kreut të Grupit Parlamentar socialist.

Mësohet se në qendër të diskutimeve dy ditore do të jetë skema e re qeverisëse, kjo bazuar në ristrukturimin e ministrive, por edhe shkrirjen e shumë prej agjensive. Sikundër është raportuar të paktën 37 agjensi do të shkrihen, të tjera do të bashkohen mes tyre, dhe një pjesë mund t´I bashkëngjiten Ministrive në formën e drejtorive.

I gjithë projekti i paraqitur në mbledhjen e Asamblesë së PS kërkon jo vetëm përshtatjen institucionale të dikastereve që bashkohen, por edhe atë jurdike, çka do të thotë se është një punë voluminoze që duhet të përfundojë brenda pak javësh.

Por prania e Ruçit dhe e Ballës në takim tregon se çështjet që do të diskutohen do të jenë përtej karakterit ekzekutiv. Pra në diskutim do të shtrohen edhe pikat që kanë lidhje me Kuvendin dhe më konkretisht me emrat që do të propozohen nga PS për kryetarë të komisioneve parlamentare. Opozita do të ketë të drejtën e drejtimit të 3 komisioneve, ndërsa pjesa tjetër do të drejtohen nga socialistët, që në zgjedhjet e 25 qershorit arritën të marrin 74 mandate deputetësh.

Qeveria “Rama2”

Kryeministër Edi Rama

Zv/ kryeministre Senida Mesi

Ministër i Shtetit për Diasporën Pandeli Majko

Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrëseve Sonila Qato

Ministria e Jashtme Ditmir Bushati

Ministria e Brendshme Fatmir Xhafaj

Ministria e Mbrojtjes Olta Xhaçka

Ministria e Drejtësisë Etilda Gjoni

Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro

Ministria e Financave, Ekonomisë e Punës Arben Ahemtaj

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë Lindita Nikolla

Ministria e Shëndetësisë dhe Kujdesit Social Ogerta Manastirliu

Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës Damian Gjiknuri

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Niko Peleshi

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi