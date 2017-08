Rama ndryshon mendje, ministrat nuk do të dorëzojnë mandatet e deputetëve…

Ministrat e rinj nuk do të dorëzojnë mandatet e deputetëve, ashtu sikundër u veprua 4 vjet më parë, kur u bë një ndarje mes pozicioneve në qeveri dhe ligjvënësve.

Sipas burimeve nga PS, ministrat do të vijojnë të jenë deputetë, çka dotë thotë se grupi parlamentar socialist nuk do të ketë ndryshime, raporton News 24.

Kjo shuan shpresat e disa emrave të njohur socialistë, që mbetën poshtë ‘vijës së kuqe’ në zgjedhjet e 25 qershorit.

Kështu nuk do të mund të hyjë dot në parlament ish-ministrja Milena Harito, kreu i FRESH Eljo Hysko, apo edhe deputeti i dyzuar mes LSI e PS Spartak Braho, që dje ishte i pranishëm në asamblenë e PS-së.

Procedura e lëshimit të mandatit 4 vite më parë u përdor për të futur në listë emra socialistësh, që nuk kapën dot pragun e votave, kur në mes ishte edhe LSI.

Por këtë radhe, duket se gjërat janë ndryshe, pasi Rama ka numrin e nevojshëm të votave për të votëbesuar qeverinë, si dhe një grup parlamentar të konsoliduar, pa rrezikun e rrjedhjes së votave.