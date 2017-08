Anullohet konçensioni për HEC Bushtrica 4, shkak reagimi i UNESCO: projekti cënon zonat e mbrojtura

Ministria e Energjisë dhe Industrisë është detyruar të anullojë koncesionin për hidrocentralin Bushtrica 4 për shkak se kuota ku ishte parashikuar të kryhej investimi prekte Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë. Madje, ndërtimi i HEC prekte zonën e Rrajcës, e cila është futur në hartën e UNECSO si pjesë e Trashëgimisë Botërore .

Ministria e Energjisë ka bërë të ditur anullimin e konçensionit duke dhënë si arsyetim pikërisht prekjen e zonave të mbrojtura.

“Zona e parashikuar për zhvillimin e projektit në kuotat 1336-820 m.m.n.d në lumin e Bushtricës, sipas koordinatave, përkon brenda territorit të Parkut Kombëtar Shebenik – Jabllanicë, ku një pjesë e mirë bie edhe në zonën e përcaktuar si Nënzonë Qendrore e Rrajcës, me shkallën më të lartë të mbrojtjes dhe së fundmi edhe me zonën pyjor që u shpall nga UNESCO si pjesë e Trashëgimisë Botërore të Natyrës.

Si rrjedhojë, referuar Ligjit për Zonat e Mbrojtura datë Nr. 81/2017, datë 04.05.2017, Neni 16, pika 2 germa (c) nuk mund të lejohet asnjë lloj aktiviteti njerëzor, vendoset anulimi i proçedurës konkurruese “Dhënie me koncesion e hidrocentralit “Bushtrica 4””, thuhet në njoftim.