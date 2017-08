Skema e re e qeverise, ja kompetencat qe kane ministrat

Cila është skema e plotë e strukturës shtetërore mbi të cilën do të punojnë ministrat e rinj sot pasdite në Vlorë.

Skema e re:

STRUKTURA E RE (disa prej ndryshimeve kryesore)

Ministria e Bujqësisë

Shkrihen Drejtoritë e Bujqësisë

(funksionet veterinare i kalojnë AKU/ ekstensioni dhe statistikat pranë Bashkive)

Shkrihet Inspektorati i Ujërave (funksionet kalojnë tek Inspektorati i Mjedisit dhe Pyjeve)

AKU (përqendron kontrollin e veterinarisë dhe kontrollin e ujit të pijshëm, nga Ministria e Shëndetësisë)

Krijohet Instituti i Kërkimit të teknologjive (përmbledh QTTB, Agjencinë e duhanit dhe Entin e farave dhe fidaneve)

Agjencite e Ujit dhe Baseneve i kalojnë Sekretariatit të Ujrave

Ministria e Financave

• Agjencia Kombëtare e të Ardhurave (bashkohet Drejtoria e Pergjithshme e Doganave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve)

• Shkrihet Qendra e Trajnimit te Administrates Tatimore dhe Doganore (funksionet kalojnë tek ASPA, Shkolla Shqiptare e Administratës Publike.

• Shkojnë drejt rajonalizmit Degët e Thesarit (pas përfundimit të dixhitalizmit)

Ministria e Shëndetësisë

• 4 Agjenci të Sistemit Shëndetësor Rajonal VS 11 Drejtori+ Autoriteti Rajonal Shëndetësor

• Shkrihet Qendra Kombëtare Edukimit në Vazhdim (funksionet kalojnë tek ASPA, Shkolla Shqiptare e Administratës Publike.

• Shkrihet Qendra Kombëtare e Biomjekësore (Funksionet delegohen tek FSDKSH per programet ne e-health si dhe tek spitalet ne lidhje me telemjekesine)

Ministria e Brendshme

• Agjencia e Inventarizimit të Pronave integrohet brenda Agjencise se re te Titujve të Pronësisë

• Krijohet Agjencia e Mbrojtjes Civile (përfshin Drejtorinë e rezervave materiale dhe emergjencat Civile)

• Inspektoriati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit (kalon tek Ministria përgjegjëse për mbrojtjen e territorit)

Ministria e Mirëqënies Sociale

• 4 Drejtori të Shërbimit Social Shëndetësor VS 12 aktuale

Ministria e Arsimit

• Krijohet Agjencia e Sigurimit te Cilesise ne Arsimin parauniversitar (bashkon funksionet e Institutit të Zhvillimit të Arsimit dhe Inspektoriatit të Arsimit)

• 4 Drejtori te Sigurimit te Cilësise se Arsimit Parauniversitar VS 13 Drejtori Arsimore Rajonale

• Shkrihet Shtëpia Botuese e Teksteve Shkollore

Ministria e Ekonomisë

• Shkrihet Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë (funksionet i kalojne Inspektoriatit Teknik Shteteror dhe industrial)

• Drejtoria e Pėrgjithshme e Pronesise Industriale integrohet brenda QKB-së

• Krijohet Drejtoria e Akreditimit dhe Standartizmit (bashkon funksionet e dy drejtorive të akreditimit dhe standartizmit)

Ministria e Zhvillimit Urban

• Krijohet Fondi i Strehimit (shkrihet Enti i Banesave)

• Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) integrohet brenda Agjencise se re te Titujve të Pronësisë

Ministria e Mjedisit

• Krijohet Agjensia Kombetare e Mjedisit, Zonave te Mbrojtura (përthith funksionet e Agjencisë së Mjedisit dhe Agjencisë së Zonave të Mbrojtura) 4 VS 12 aktuale

• Krijohet Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Ujrave (bashkon funksionet e Inspektoritit të Mjedisit dhe Pyjeve me Inspektoriatin e Ujrave)

Inspektoratet:

Inspektorati qendror në krye

1. Inspektorati Shtetëror i Mjedisit

2. Inspektorati Shtetëror i Shëndetësisë dhe Ushqimit

3. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit

4. Inspektorati Shtetëror i Teknikës dhe Teknologjisë

5. Inspektorati i Punës dhe Çështjeve Sociale

6. Inspektorati Shtetëror i Transportit