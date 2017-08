“Rama2”, mbledhja e parë e qeverisë zhvillohet në Vlorë: ja çfarë do të diskutohet…

Kryeministri Edi Rama prezantoi dje kabinetin e ri qeveritar, i cili do të votëbesohet në shtator me nisjen e legjislaturës së Kuvendit të dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit. Por duket se Rama do të mbledhë që sot pasdite ministrat e emëruar për t´u dhënë direktivat përkatëse.

Pas votëbesimit në Kuvend, ministrat e rinj do të duhet të marrin detyrat nga ata që sot janë në detyrë, përfshi këtu edhe teknikët e PD apo ato të LSI-së.

Sikundër raportohet mbledhja do të mbahet në qytetin e Vlorës. Kabineti qeveritar përmban 13 poste ministrore dhe 1 post zv.kryeministri. Përbërja e qeverisë shkaktoi debate politike në distancë ku përfaqësues të PD dhe LSI akuzuan ashpër Ramën.

E veçanta në “Rama2” është krijimi i dy superministrive që do të drejtohen nga Arben Ahmetaj dhe Damian Gjiknuri, dy nga njerëzit e besuar të kryeministrit. Realisht dy ministrat me kompetencat që do të kenë drejtojnë 6 dikastere që sot janë në funksion, por që me qeverinë e re tkurren në dy. Kjo është hera e parë që prej vitit 2005, që një qeveri krijohet pa pasur nevojën e koalicioneve apo përfshirjen e aleatëve. Kjo për faktin se PS në zgjedhjet e fundit parlamentare arriti të marrë 74 mandate, të mjaftueshme për të votëbesuar qeverinë.