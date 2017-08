“Rama2”, aleatët dhe deputetët e Bashës intensifikojne sulmet ndaj qeverisë se re

Pas shpalljes së qeverisë së re nga kryeministrit Edi Rama, priteshin reagime të ndryshme, pro dhe kundër.

Deputetë të PD-së, aleatë të saj, sulmuan në rrjetet sociale ministrat e përzgjedhur.

Kreu i PBDNJ-së, që është deputet i listës së PD-së në qarkun e Vlorës, shprehet se Edi Rama është vetë garancia e plotë, se dështimi do jetë që në gjenezë.

“Kabineti i ri-cikli 2 i të njëjtit rreth vicioz. Përtej ideve dhe personave, Rama vetë-garancia e plotë e një dështimi perfekt që në gjenezë!”, shkruan Dule.

Kreu republikan, Fatmir Mediu, në një koment të tij e krahason Ramën me ish-presidentin e Venezuelës, Hugo Chavez.

“Qeveri e re zakon i vjetër. Rama konfirmoj jo vetëm me përbërjen por dhe me atë çka foli se këto vite që vijnë do kemi vetëm një qeveri. Ai është timonieri, kushtetuta, ligjet, parlamenti asgjë nuk ka rendesi. Fjalë dhe demagogji pa fund. Hugo Chavez do të krenohej se si Rama po ndjek me përpikmëri mënyrën e tij të qeverisjes”, shkruan Mediu.

Valentina Duka, deputetja e PD-së në qarkun e Korçës, shprehet se Rama ka shpallur një masakër ndaj administratës publike dhe po përgatitet për fushatën e spastrimeve politike.

“Edi Rama shpalli sot një masakër të re ndaj administratës publike shqiptare! Nën etiketën demagogjike të “ristrukturimit” që filloi me reduktimin arbitrar të ministrive në qendër e do të vijojë me shkrirjen apo mbylljen e agjensive të ndryshme në të gjjthë sektoret, në fakt, po përgatitet fushata e re e spastrimeve politike në administratë, kthimi i saj thjeshtë në një detashment të PS.

Ky është një nga sinjalet me shqetësuese që merr publiku në prag të mandatit të ri qeverisës të Ramës. Kjo do thotë se katër vitet e ardhshme të qeverisjes do ta degradojnë më tej shtetin shqiptar, do të përkeqësojnë marrëdhëniet e tij me qytetarët, duke formuar kështu një njollë të zezeë në historinë e ti”, shkruan Duka.