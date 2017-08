Klajda Gjosha ka merak integrimin, por ja ftesa që merr nga Ditmir Bushati…

Ditmir Bushati, i cili është rikonfirmuar në postin e ministrit të Jashtëm edhe në qeverinë “Rama2” i është përgjigjur kritikave të ministres në detyrë të Integrimit, Klajda Gjosha, dikasteri i së cilës është shkrirë.

Gjosha përmes një komenti në Facebook shprehet se integrimi nuk do të jetë më prioritet i qeverisë së re.

“Mendova se sot qeveria e re do të niste me prioritetin madhor të Shqipërisë dhe shqiptarëve që është integrimi europian i vendit, me vizionin apo strategjinë se si Shqipëria do të shkojë drejt çeljes së negociatave.

Integrimi nuk është shpallja me zhurmë e qeverisë së re dhe as mbledhjet e Asambleve të partive politike, përkundrazi janë një sërë kriteresh, një koordinim i pafundëm proçesesh e mbi të gjitha është seriozitet dhe respekt për institucionet dhe funksionimin e tyre.

Jam e bindur se Ministria e Integrimit do të atashohet diku në ndonjë cep të qeverisë ,por kurrë nuk kisha menduar se as nuk do të përmendej në fjalën e mbajtur sot mbi qeverine e re! Thua vallë nuk është më prioritet? Uroj të jem gabim për sa kohë kemi fëmijë që i rrisim në Shqipëri dhe ku e vetmja shpresë për shtet funksional është pikërisht ky proces historik i vendit!”, shkruan Klajda Gjosha në komentin e saj në rrjetet sociale.

Por, kreu i diplomacisë shqiptare në përgjigje të ministres së Integrimit thotë “se integrimi në BE i Shqipërisë, do të mbetet kryefjala e politikës së jashtme të vendit, dhe se qeveria është e gatshme e mirëpret kontributin e opozitës, përfshi edhe atë të Klajda Gjoshës”.