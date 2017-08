Shpallen emrat e qeverisë së re, ja ministrat e ardhshëm

Kryeministri Edi Rama shpalli qeverinë e re, ndërsa ka rikonfirmuar në postin e ministrit të Jashtëm, Ditmir Bushatin, si dhe ka rikthyer pas shumë vitesh Pandeli Majkon në ekzekutiv.

“Na duhet një qeveri më e vogël dhe më bashëvepruese me ekipin drejtues të PS dhe grupin parlamentar.

Do të punojnë së bashku qeveria dhe grupi me calendar të përbashkët”, tha Rama. Sipas tij, puna e çdo ministri do të jetë përcaktuese nëse kjo do të jetë qeveria për 4 vitet e ardhshme apo jo.

Përbërja e qeverisë së re

Deputetja e Shkodrës, Seniada Mesi do të jetë Zv.kryeministre.

Pandeli Majko, ministër shteti për shqiptarët jashtë kufijve.

Ditmir Bushati, ministër i Jashtëm

Sonila Qato minister shteti për Sipërmarrjen

Fatmir Xhafa ministër i Brendshëm.

Olta Xhaçka, ministre e Mbrojtjes.

Etilda Gjonaj, ministre e Drejtësisë.

Mirela Kumbaro, ministre e Kulturës.

Arben Ahmetaj, ministër i Financave, por i bashkohet edhe ajo e Ekonominë dhe e Punës.

Lindita Nikolla, ministër i Arsimit, Sporteve dhe Rinisë.

Ogerta Manastirliu, ministre e Shëndetësisë dhe Kujdesit Social.

Damian Gjiknuri, ministër i Energjisë dhe Infrastrukturës.

Niko Peleshi, ministrër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Blendi Klosi, ministër i Turizmit dhe Mjedisit.