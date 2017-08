Gramoz Ruçi dhe Taulant Balla propozimet për kryetar të Kuvendit dhe drejtues të grupit parlamentar …

Kryeministri Edi Rama ka propozuar zyrtarisht emrin e Gramoz Ruçit si drejtuesin e ardhshmë të Kuvendit të Shqipërisë.

Sipas Ramës, ka ardhur koha që në parlament të ketë nivel debati e edukate dhe jo më një “rrumpallë” fjalësh e akuzash gjithëçfarëdo.

“Mandati ynë i ri kërkon që ne ti japim Kuvendit një kryetar të ri me autoritetin e posaçëm. Gramozi është jo vetëm kryetari i natyrshëm, por edhe figura politike që do të jetë në atë pozicion të lartë.

Me Gramozin, kryetar jemi të sigurt që do të fusim Kuvendin në binarët ku rrëshqiti 4 vjet. Dhe e gjithë rrumpalla kuvendore e mandatit të shkuar t’i lërë radhën të drejtave dhe standarteve kuvendore. Asgjë në botë nuk e justifikon më Shqipërinë, me një Kuvend që nuk ka të krahasuar për nga niveli i debatit”, tha Rama

Në të njëjtën kohë kryeministri Edi Rama ka propozuar, emrin e Taulant Ballës për kreun e grupit të ri parlamentar të PS-së.

“Për grupin e ri parlamentar, largimi i Gramozit do të jetë një sfidë më vete që nuk do ta dëshironim. Zëvendësimi i kryetarit të grupit duhet të jetë prioritet i parë dhe i menjëhershëm. Duke cmuar lart përkushtimin e veçantë dhe integritetin politik të Taulant Ballës, si nënkryetar i grupit, besoj që është gjëja e duhur që Taulanti të marrë drejtimin”, tha Rama.