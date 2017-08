Edi Rama fton publikisht Lulzim Bashën: Të zbatojmë marrëveshjen e 17 majit, uroj mos ketë vdekur

Në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të PS-së, Edi Rama përcolli disa mesazhe në lidhje me objektivat e qeverisë së re, stukturën e administratës, por edhe mbi raportet me opozitën.

“Uroj që marrëveshja të mos ketë vdekur. Uroj që marrëveshja që i hapi rrugë zgjedhjeve më të qeta që kemi patur, të mos ketë vdekur. Ato rrëfenjat e hatashme për blerje votash, për rënie të euros, qofshin një shenjë të lodhjes nga humbja. Uroj që me kryetarin e opozitës të vijojmë atë që kemi nisur, pa u vunë në pozicionin e tyre të sikletshëm, edhe në një verë shumë të nxehtë”, tha Rama.