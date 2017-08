500 institucione varësie, Peleshi: ja kush do të shkrihet

Ish Zv.Kryeministri i qeverisë Niko Peleshi ka bërë një tablo të plotë të ndryshimeve që kabineti i ri “Rama2” do të propozojë në lidhje me rikonstrukturimin e institucioneve publike në vend.

Peleshi është shprehur se në Shqipëri ka rreth 500 institucione varësie, një numër shumë i lartë madje në krahasim edhe me vendet e tjera në Europë. Madje Peleshi është shprehur se një shumicë dërrmuese e tyre janë dhe të paligjshme, e kësisoj PS propozon që të shkrihen shumë prej tyre.

Sipas raportit të paraqitur nga Peleshi, shumë institucione kanë të punësuar vetëm 10 persona.

“Shqiperia ka një numër shumë të madh institucionesh varësie në krahasim me shtetet e tjera. Janë 500 institucione varësie. Janë 24 tipologji të këtyre institucioneve të varësisë, dhe kjo është në kundërshtim me ligjin, pasi sipas tij ka 3 tipologji të llojeve të institucioneve të varësisë.

Kemi një varitet të madh të institucioneve me punonjësit. 10% e institucioneve kanë më pak se 10 punonjës. 30% e institucioneve kanë regjistra të dixhitalizuar, të tjerat nuk kanë. Nga 141 agjenci, ne propozojmë një projekt me 104 agjenci varësi. Kemi shkrirë agjencitë me më pak se 10 persona dhe kemi shkrirë ato që kanë funksione të njëjta”, tha Peleshi.