Deputetët e PS takime 1 herë në javë me qytetarët

Deputetët socialist do të takohen 1 herë në javë me qytetarët. Ky është një nga ndryshimet e prezantuara në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të PS-së nga Taulant Balla.

Balla paraqiti raportin për veprimtarinë parlamentare, duke vënë theksin në ndryshimet që do ndodhin në këto 4 vite.

“Ndryshimi që ne duhet të bëjmë për suksesin e jashtëzakonshëm me bashkëqeverisjen me njerëzit e zakonshëm, janë zyrat e reja në Bashki, që duhet të adoptohen dhe të shndërrohen në zyrat e deputetit përkatës.

Për këtë qëllim, në rregulloren në grupin parlamentar ne do të propozojmë ndryshimin, përmes të cilit deputeti duhet që të paktën 1 herë në javë të takohet me qytetarët.

Ky ka qenë në fakt si rregull, por ka qenë opsional ndërsa tashmë bëhet i detyrueshëm, ku të paktën një herë në javë deputeti do të shkojë në zonën e tij elektorale. Një tjetër gjë që do të ndryshojë është fotografia e shëmtuar e Kuvendit në këto 4 vite, që qytetarët janë mësuar të shohin në parlamentin e kaluar.” tha Balla.