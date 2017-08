Paloka ironizon Ramën me perandorin e Romës Caligula

Edi Paloka, nënkryetar i PD-së, ka ironizuar kryeministrin Edi Rama në lidhje me qeverinë që pritet të bvhet publike sot. Paloka shkruan ne rrjetet sociale se nëse Caligula bëri kalin e tij senator të Romës, Edi Rama do të emërojë gomerët si ministra.

Komenti i Edi Palokës

Qeveria e Rames dhe Caligula…Per ata qe jane kurioz se ke do te caktoj Rama ministra nen drejtimin e tij

Caligula ka qene nje nga perandoret e Romes se lashte i njohur per mizorine dhe cmendurine e tij. Nje nga bemat me te njohura te tij eshte “emerimi” i kalit te tij senator te Romes.

Jam i bindur qe Rama do e kaloje Caligulen me ata qe do emeroj ministra.

Caligula beri kalin e tij senator, ky do te bej gomere ministra …sepse vetem ashtu eshte i sigurt qe do jete mbi ta, do te jete me i madhi prej tyre.