Rama flet pas takimit me kryeministrat e Ballkanit Perëndimor: Ditë e mirë…

Kryeministri Rama ka reaguar përmes një statusi në FB për takimin informal me kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimior, mbajtur sot në Durrës.

Në këtë takim është diskutuar për një treg të përbashkët ekonomik të Ballkanit Perëndimor. Rama është shprehur optimist për negociatat.

“Ditë e mirë pune për rajonin e për Shqipërinë. Qoftë me bashkëpunimin rajonal qoftë me integrimin europian, do të ecim më shpejt. Për më shumë ekonomi dhe punësim. Për #ShqipërinëqëDuam✌️”, shkruan ai në FB.