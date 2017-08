Bashkëpunimi me Bashën, Rama surprizon me përgjigjen e tij…

Kryeministri Edi Rama shprehu vullnetin për të vijuar bashkëpunimin me opozitën në realizimin e reformave të mëdha. Në konferencën e përbashkët me Komisionerin për Zgjerimin, Johannes Hahn, kryeministri ka zbardhur disa detaje nga takimi me zyrtarin europian, ku një nga pikat ishin edhe zgjedhjet e 25 qershorit.

“Folëm për zgjedhjet si një moment i rëndësishëm i kapërcyer me sukses. Për vullnetin, që të vazhdojë ajo që u nis si një qasje e re dhe bashkëpunim mes qeverisë dhe opozitës, e njoha komisionerin me planin e këtij mandati në funksion të reformave, të një transformimi rrënjësor të shërbimeve për publikun si një aspekt i luftës kundër korrupsionit dhe rryshfetit”, tha Rama.

Nga 17 maji, dita kur u arrit marrëveshja mes kryeministrit Edi Rama dhe kreut të PD-së, Lulzim basha, është folur shumë mbi vijimin e bashkëpunimit të dy partive kryesore në vend, PS e PD.