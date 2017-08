Takimi i kryeministrave, plan me 115 pika për të transformuar Ballkanin Perëndimor

Një plan me 115 pika do të vihet në zbatim për të transformuar rajonin. Plani është diskutuar në takimin e mbajtur në Durrës me pjesëmarrjen e kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por edhe Komisionerit për Zgjerimin, Johannes Hahn.

Në përfundim të takimit, kreu i qeverisë shqiptare, u shpreh se vendet e Rajonit duhet të fitojnë kohën e humbur, së pari duke hequr barrierat që pengojnë zhvillimin ekonomik dhe eksportet.

“Këto takime bëhen për secilin vend, por asnjë nuk merr më shumë se tjetri. Substanca është ajo që flasim”, theksoi Rama.

Në takimin e zhvilluar në Durrës ishin të ftuar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ai maqedonas, Zoran Zaev, kryeministrja serbe, Brnabic, i Malit të Zi, Dushko Markovic si edhe kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjes, Denis Zvizdic.

Gjithashtu pjesëmarrës ishte edhe komisioneri Johannes Hahn, i cili vuri theksin në krijimin e një zonë ekonomike, nga e cila do të nxitet zhvillimi.

Hahn pohoi qartë se integrimi nuk është me një alternative për hyrjen në BE, por është plotësues i dobishëm.