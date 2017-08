Johannes Hahn: presim rezultatet e para nga vettingu, shqiptarë mos kërkoni azil…

Eurokomisioneri Johannes Hahn u shpreh, pas takimit të kryeministrave të Ballkanit Perëndimor që u mbajt në Durrës, se është në pritje të rezultateve të para të vettingut. Zyrtari i lartë i BE-së nuk dha një datë fikse mbi rekomandimin e BE-së për Shqipërinë, duke u shprehur se do të jetë zgjuarsia politike ajo që do të vendosë mbi kohën.

“Presim që të shohim rezultat e para të vettingut. Do të ketë një rekomandim për Shqipërinë, por nuk dua të them ndonjë datë. Do të jetë zgjuarsia politike ajo që do ta vendosë këtë. Të jeni të siguritë që ekipi ynë është i vendosur për ta çuar Shqipërinë përpara dhe kjo është arsyeja që kemi shpenzuar kaq shumë energji gjatë këtyre muajve të fundit”, tha Hahn.

Një mesazh të veçantë, Komisioneri për Zgjerimin e ka për qytetarët, të cilëve iu drejtua me lutje që të mos kërkojnë azil në vendet e Bashkimit Europian.

“Disa vende të BE-së, të cilat janë prekur nga azilkërkuesit, po e njohin përpjekjen e Shqipërisë për të reduktuar numrin e azilkërkuesve. Është e pabesueshme që sot qytetarët të marrin azil në një nga vendet e BE-së. Ju lutem mos e bëni, pasi dëmtoni edhe vendin tuaj, duke krijuar idenë që Shqipëria nuk është gati për t´u bërë pjesë e BE-së”, tha Hahn.