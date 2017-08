Edi Rama: Rrefuzoj të pranoj shënjestrimin e shqiptarëve si kriminelë apo azilkërkues…

Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë në lidhje me rrezikun e kthimit të vizave për qytetarët shqiptarë, pas shqetësimeve të ngritura nga policia dhe prokuroria holandeze. Rama tha se rrefuzon shënjestrimin që i bëhet shqiptarëve me faktin se disa prej tyre mund të kenë kryer krime, apo disa të tjerë mund të kërkojnë azil. Në këtë kuadër, Rama tha se krimi nuk ka ngjyrë dhe as flamuj, ai duhet goditur.

“Përpjekja për të kufizuar fluksin e azilkërkuesve po jep rezultate inkurajuese dhe për sa më takon është e qartë se nuk ka shqiptarë azilkërkues, por ka shqiptarë në kërkim të një pune dhe tregu më të mirë pune.

Unë rrefuzoj të pranoj shënjestrimin e shqiptarëve, qofshin ata azilkërkues, apo që kryejnë krime në zonën e BE-së, si arsye për të treguar me gisht Shqipërinë. Kriminelët janë kriminelë, nuk ka flamur, nuk ka kombësi, ka thjesht raport me ligjin. Unë e refuzoj me forcë çdo përpjekje politike e mediatike në vendet e BE-së për konsum të brendshëm, për të treguar me gisht krimet shqiptare apo ballkanike.

Nga ana tjetër është e qartë se azili nuk është zgjidhje. Ne na takon që të bëjmë çmos për të përparuar në procesin e integrimit”, tha Rama.

Referuar takimit me homologët e tij nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Rama tha se tashmë ka një plan veprimi për të bërë konkrete mundësinë për investime dhe zhvillim të mëtejshëm në të gjithë rajonin.

“Kemi një plan veprimi me 115 pika në funksion të një transformimi rrënjësor në kuadrin e lëvizjes së mallrave, kapitalit e punonjësve të kualifikuar, që do ta bëjnë rajonin tërheqës për më shumë investime e shkëmbime tregtare.

Për ta mbyllur me këtë pjesë, jemi vërtet shumë të inkurajuar nga fakti që në nivelin politik ka një dakortësi të plotë, ka një sinergji të plotë me Komisionin Euriopian. Banka Botërore është përfshirë me kërkesën tonë në këtë proçes, çka do të thotë se ky takim strategjik që po bëjmë sot do të na vlejë për një rajon shumë më të tërheqës në vitet e ardhshme”, tha Rama.

Në vijim ai shprehu një falenderim për eurokomisionerin Hahn që iu përgjigj pozitivisht ftesës për të marrë pjesë në këtë takim, duke shtuar se Brukseli mbetet aleati më strategjik i të gjithë vendeve të rajonit.

“Nëse ne do të implementojmë këto masa që diskutuam në takim, secili nga vendet do të arrijë të kursejë 9 milionë euro, një shifër e lartë kjo për buxhetet e çdo vendi. Ne duhet të rikuperojmë kohën e humbur, veçanërisht në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe heqjen e barrierave burokratike mes vendeve tona. Ne duhet ta konsiderojmë veten si një market i rëndësishëm që synon të thithë sa më shumë të ardhura, pra në rastin konkret të thithim sa më shumë projekte dhe investime”, tha Rama.