Manjani reagon ndaj Ambasadores Sakiqi: deklaratë skandaloze, Holanda t´i vërë vizën…

Ish-ministri i Ddrejtësisë, Ylli Manjani, ka reaguar ashpër ndaj deklaratave dhe sqarimeve të ambasadores së Shqipërisë në Holandë, në lidhje me rrezikun për rikthimin e vizave për qytetarët shqiptarë. Diplomatja Sakiqi ka sqaruar se nuk ekziston ndonjë raport zyrtar në lidhje me çështjen, ndërsa problematikën e ngritur e cilëson të vjetër, pasi i përket viteve të mëparshme. Por Manjani në një koment në rrjetet sociale e cilëson si skandaloz reagimin e ambasadores, madje mund të na rrezikojë seriozisht vendosjen e vizave.

“Reagimi skandaloz i ambasadores mund të na rrezikojë seriozisht vendosjen e vizave!!! Tashmë nga një memo e policisë Hollandeze, është sensibilizuar i gjithë opinioni publik në Hollandë.

Për pasojë qeveria holandeze do të duhet të reagojë disi! Shpresojmë jo në drejtim të vendosjes së vizave! Le ti vërë viza Ambasadores sonë atje po qe nevoja, por jo ne të tjerëve! Kjo nuk është diplomaci leshi! Është politikë shtetërore e keqe dhe e papërgjegjshme!”, shkruan Manjani.