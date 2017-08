Barcelona e Juventusi në një grup

Hidhet shorti në Monaco për fazën e grupeve të Champions League në futboll. Pa dyshim se disa grupe janë shumë të forta, duke marrë parasysh si grupi B që janë gjigantët e futbollit, Bayern Munihu, PSG, Anderlecht e Celticu, ndërsa kampioni në fuqi i Evropës, Real Madridi është në grupin H me Dortmundin, Tottenhamin e Apoelin. Në grupin D janë Barcelona, Juventusi, Olympiakosi e Sportingu. Besnik Hasi është trajner i Olympiakosit dhe është në grup shumë të fortë. Taulant Xhaka me Baselin janë në grupin A me Manchester Utd, Benfica-n e CSKA Moska, kurse mbrojtësi shqiptar, Elseid Hysaj me Napolin janë në grupin F me Shakhtarin, Manchester Cityn e Feyenordin. Shqiptari Ansi Agolli me Qarabagun e Azerbajxhanit janë në grupin C me Chelsean, Atletico Madridin dhe Romën.

Grupi A

Benfica

Manchester Utd

Baseli

CSKA Moska

Grupi B

Bayerni

PSG

Anderlecht

Celtic

Grupi C

Chelsea

Atletico Madrid

Roma

Qarabag

Grupi D

Juventus

Barcelona

Olympiakos

Sporting

Grupi E

Spartak Moska

Sevilla

Liverpool

Maribori

Grupi F

Shakhtar

Manchester City

Napoli

Feyenord

Grupi G

Monaco

Porto

Besiktas

Leipzig

Grupi H

Real Madrid

Dortmund

Tottenham

Apoel