Besnik Mustafaj mbron ambasadorët dhe ka një mesazh për Edi Ramën: ja çfarë duhet të bësh për investimet e huaja

Një tjetër ish-ministër i Jashtëm ka reaguar në lidhje me akuzat dhe kritikat e forta që kryeministri Edi Rama shprehu në drejtim të trupit diplomatik shqiptar. Besnik Mustafaj, me një eksperiencë të gjatë në fushën e diplomacisë, i ka quajtur të pavend deklaratat e Edi Ramës, madje duke akuzuar këtë të fundit se nuk njeh funksionimin, rolin e trupës diplomatike, madje as gjuhën që duhet të përdorë me ta.

“Rama tregoi se nuk e njeh funksionimin e jashtëm me të gjitha sistemet demokratike. Përcaktues për rezultatin e ambasadorëve jashtë, është politika e brëndshme. Edhe sot Rama bëri dëgjesë po foli vetëm vetë. Rama duhet të mbajë mend çfarë i tha Merkel kur erdhi këtu: “investimet e huaja nuk mund të vijnë për sa kohë ka korrupsion dhe shumë arsye të tjera”.

Nuk është puna e dobët e ambasadorëve por politika e keqe e brendshme. Rama nuk i njeh detyrat që ka trupa diplomatike. Rama duhet t’i drejtohet me gjuhën që i takon ambasadorëve dhe t’i kërkojë atyre atë që ata mund të bëjnë. Në qeverinë e Ramës nuk ekziston termi “diplomaci ekonomike”, që është përdorur në qeverinë e vitit 2005. Ministria e Ekonomisë, e Financave dhe e Bujqësisë nuk punojnë në këtë drejtim. S’janë ambasadorët ata që duhet të shpikin. Rama shkon me duar në xhepa jashtë vendit, nuk paraqet asnjë ide, dhe prandaj investitorët e huaj nuk vijnë. Fjalimet e tij s’janë të mjaftueshme për të bindur investitorët”, tha Mustafaj, i ftuar në studion e News24.

I pyetur se çfarë duhet bërë për të pasur një trupë diplomatike më të mirë, ai u shpreh se shërbimi i jashtëm nuk duhet të përdoret nga politika dhe se duhet të ketë atashe ekonomikë.

“Trupa jonë diplomatike sot nuk është aq e motivuar për të bërë punën si duhet. Shërbimi i jashtëm s’duhet të përdoret nga politika. Shërbimi diplomatik i duhet t’i jepet roli që i takon. Ai duhet të furnizohet me informacione për të cilat ka nevojë për t’ia paraqitur biznesit të huaj. S’kemi në asnjë ambasadë atashe tregtar, atëherë po i kërkon atyre diçka joprofesioniste për ta bërë. Duhet të ketë atashe ekonomikë,” tha Mustafaj.