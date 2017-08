Një ministër vetëm për diasporën, Rama zbulon strukturën e re të qeverisë

Qeveria Rama2, e cila pritet të bëhet publike më 27 gusht, do të ketë një post të ri, atë të ministrit të Shtetit për Diasporën.

Kjo u bë e ditur nga kryeministri Edi Rama, gjatë një takimi me trupin diplomatik shqiptar, ku nuk nguroi të shprehte akuza të forta.

“Qeveria e re do të ketë një ministër Shteti ekskluzivisht për shqiptarët jashtë atdheut. Ministri i Jashtëm ka nevojë për një krah shumë të fortë me fuqi të plotë politike që buron drejtpërdrejtë nga niveli i kryeministrit.

Vendosja e një figure ministri Shteti pranë kryeministrit ndihmon, por nuk mjafton. Komunikimi ynë jashtë nuk është as i pasur, as dinamik, as tërheqës. Madje është një komunikim për t´u skuqur nga sikleti”, tha Rama.