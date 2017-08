Kryeministri Edi Rama u shpreh se të dielën (27gusht) do të publikojë qeverinë e re, ndërsa konfirmoi se Ditmir Bushati nuk do të mbajë postin e ministrit të Jashtëm.

Rama u takua me ambasadorët shqiptarë në vende të ndryshme të Botës, për të cilët nuk ka kursyer kritikat.

“Pas shpalljes së qeverisë së re ditën e diel, do i kërkoj ministrit të ri një takim për një diskutim të brendshëm në funksion të rolit që duhet të marrë shërbimi i jashtëm në ekonominë e vendit.

Çdo tre muaj dua nga një raport, pasqyrë për secilën përfaqësi diplomatike të vendit në lidhje me ekonominë. Duhet të nisim planin kombëtar të Diplomacisë në Ekonomi për dekadën e ardhshme për investimet e huaja dhe shkëmbimet tregtare. Nuk na duhen diplomatë të rraskapitur, nuk na ndihmojnë diplomatë që ke dëshirë ti harrosh sapo u kthen shpinën”, theksoi Rama.

Në vijim, kreu i qeverisë pranoi se në mandatin e parë, ashtu si edhe kabinetet e tjerë të ekzekutivit shqiptar, ka dështuar në objektivin për t´a kthyer shërbimin e jashtëm dhe diplomacinë në një faktor të fortë ekonomik.

“E kam shumë të vështirë të gjej rastin e fundit kur kam takuar në zyrën time operatorë ekonomik të huaj që i keni sjellë ju. Si ka mundësi që kemi qenë kaq të avashtë, ose për ta thënë shqip kaq të leshtë, për të gjetur mekanizmat e duhur, për të ndërtuar platformat që realiteti ynë, ky vend që ndryshon me muaj dhe me javë të pasqyrohet me angazhimin e vazhdueshëm jashtë kufijve tanë, ku na njohin pak, s’na njohin fare, ose na njohin keq. Ne kemi bërë një vrimë në ujë.

Ne nuk na duhen diplomatë që zgjohen nga gjumi dhe shkojnë për të fjetur. Nuk na ndihmojnë asgjëkundi diplomatë që ke dëshirë ti harrosh sapo ke kthyer shpinën se kur je me ta ke një sëkëlldi se mos të shohin. Në këto 4 vite është bërë goxha pastrim nga parazitët. Por ende kemi diplomatë delenxhinj dhe parazitë.

Unë ju ftoj të ngrini zërin tuaj në ministri. Nuk po zbres tek shoferët e ambasadorëve, të cilët mund ti quaj timonierë allçak.

Shqipëria që po ndërtojmë ka nevojë për njerëz që duan dhe dinë të flasin dhe që dinë të bëjnë miq. Ne nuk duhet të shesim një imazh të rremë, por kemi të drejtën të themi se duhet të paraqesim më të mirën tonë”, u shpreh Rama.