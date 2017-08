Media serbe: Specialja e nis me Daut Haradinajn nën akuzë, ja si do marrë fund krahu i luftës

Gjykata Speciale e Kosovës për krime të luftës të UÇK-së, definitivisht do të fillojë me punë në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm. I akuzuari i parë ka të ngjarë të jetë Daut Haradinaj.

Sipas të përditshmes beogradase Blic, vëllai i Dautit, Ramushi, por edhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, do të jenë vetëm dëshmitarë në seancat gjyqësore.

Burimi i portalit serb, një diplomat anonim nga Kosova, thotë se gjithçka është gati për aktakuzat dhe arrestimet e para.

Ashtu si në janar të vitit 2015, kur fillimi i punës së gjykatës u shty për shkak të situatës së brishtë politike në Kosovë, për shkak se pati një vonesë në formimin qeverisë, kështu edhe tani, dy vjet më vonë, pritet formimi i qeverisë dhe fillimi i punës së gjykatës.

Diplomati i huaj të cilit i referohet Blic-i, thotë se deri te ndjekja penale për vrasje, rrëmbim, dëbim të popullatës, do të çojë në bankën e të akuzuarve rreth njëqind shqiptarë etnikë.

“Krahu ushtarak dhe politik, komandantët, ushtarët, pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë të krimeve apo urdhër-dhënësit, sipas vlerësimeve rreth njëqind syresh, do të jenë të gjykuar, të dyshuar apo gjykata do t’i thërrasë si dëshmitarë”, tha i njëjtit burim, duke shtuar se UÇK kishte rreth 15,000 pjesëtarë, dhe se para kësaj gjykate do të nxirren një numër i madh i komandantëve të saj.

Sipas fjalëve të tij, fakti që Ramush Haradinaj do të thirret vetëm në cilësinë e dëshmitarit nuk paraqet ndonjë befasi, pasi ai është ndjekur penalisht në Hagë, por ndërkaq vëllai i tij Daut do të jetë në listën e personave ndaj të cilëve do të jetë e ngritur aktakuza.

Dauti, siç përmendet në tekst, ka marrë pjesë në krime veçanërisht të rënda në një burg të improvizuar në Gllogjan, dhe siç është përmendur në shkrimet e hetuesve serbë, ka marrë pjesë direkt në vrasjen e Sllobodan Prasçeviçit dhe policit Milorad Otaseviç, por është i lidhur edhe me vrasjen e një dëshmitari në gjykimin kundër Ramushit.

Për Hashim Thaçin, burimi i gazetës Blic thotë se ai dhe Kadri Veseli, i cili është sërish është kandidat për Kryetar të Kuvendit të Kosovës , ka shumë të ngjarë të thirren vetëm në cilësinë e dëshmitarëve për luftën në Kosovë.

Sipas gjetjeve të kësaj gazete, arrestimi i shqiptarëve do të kryhet me siguri nga njësia e specializuar e EULEX-it me një mbështetje të policisë së Kosovës, dhe se njësia do të përbëhet nga polakët të cilët edhe do të kryejnë operacionet më të mëdha.

Burimi i gazetës nuk ka dashur të konfirmojë nëse ky proces është i tëri në duart e të huajve, sepse bashkësia ndërkombëtare ka frikë nga rrjedhja e mundshme e informacioneve, e cila mund të vijë dhe nga vetë institucionet kryesore.

Diplomati i huaj gjithashtu vë në dukje se fillimi i gjykimit, pas gati 20 vjetësh, do të shënojë “fundin e krahut të luftës në pushtetin e Kosovës.”

Përndryshe, kjo gjykatë në Kosovë ekziston vetëm formalisht, dhe i gjithë dokumentacioni për gjyqet e ardhshme do të mbahet në Holandë. /Marrë nga B92/