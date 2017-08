Skënderbeu-Dinamo e Zagrebit, policia publikon masat: ja sendet që nuk lejohen në stadium dhe rrugët që bllokohen

Nëse do të keni me vete monedha apo çelësa dhe jeni nisur për të ndjekur ndeshjen e futbollit mes “Skënderbeut” dhe “Dinamos së Zagrebit”, uniformat blu nuk do t’ju lejojnë të futeni në “Elbasan Arena”.

Të ndaluara janë gjithashtu, çfarëdolloj shisheje, fishekzjarret dhe sendet e forta.

Policia e Elbasanit ka publikuar masat e ndërmarra për zhvillimin normal të ndeshjes që do të luhet të enjten në orën 20:00 mes dy ekipeve.

Të gjithë lokalet përreth stadiumit do të jenë të mbyllura nga ora pesë deri në peërfundim të ndeshjes, ndërsa 350 punonjës policie nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan, Komisaraitet vartëse të saj dhe nga FNSH-ja e Tiranës do te angazhohen për mbarëvajtjen e rendit dhe sigurisë gjate ndeshjes nderkombëtare.

Ajo paralajmëron se nga hyrja e stadiumit nuk do të kaloje askush pa u kontrolluar.

Veç biletës sportëdashësit duhet të kenë me vete edhe kartën e identitetit.

Ndërkohë policia iu kërkon të minimizojne lëvizjen me makina brenda qytetit të Elbasanit duke filluar nga ora 16:00 e 24 gushtit.

Qarkullimi i mjeteve nga “Kryqëzimi i Romëve” deri tek rruga “Kozma Naska” nuk do të lejohet. Lëvizja me makinë do të ndalohet edhe në rrugen “Kamber Sejdini”, “Kryqëzimi i Romëve” deri tek kryqëzimi me rrugën “Kozma Naska”.

Ndërkohë që në rrugen “11 Nëntori” nga “Kryqëzimi i Romëve” deri në dalje në unazë dhe rrugën “Kozma Naska” deri tek ish – konservimi, përreth dhe përballë stadiumit nuk do të lejohet as parkimi i automjeteve.