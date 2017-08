“Bad Blue Boys” rezervojnë biletat, ultrasit e Dinamos do të jenë në Elbasan

Ndryshe nga dy vite më parë, këtë herë kroatët do të jenë në “Elbasan Arena”. Zyrtarisht, 147 tifozë kanë rezervuar biletat e tyre për këtë ndeshje dhe pritet që të jenë në tribunën e miqve nesër.

Duke qenë se në këtë duel vuloset kualifikimi, ultrasit e Dinamos së Zagrebit nuk kanë ndër mend që ta lënë vetëm ekipin. Për këtë arsye pritet që edhe masat e sigurisë në stadium të jenë mjaft të mëdha. Burime zyrtare nga drejtoria vendore e Policisë Korçë bëjnë me dije se do të jenë rreth 50 forca policie nga juglindja që do të nisen drejt Elbasanit për të qenë në stadium dhe do të shpërndahen në të gjitha tribunat.

Ndërsa shumë forca të tjera të Drejtorisë së Elbasanit janë gati për këtë takim. Pritet që të mos mungojnë edhe Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë për të mbajtur nën kontroll situatën.