Shenjat e horoskopit të personaliteteve të famshme

Edhe ata njerëz që nuk janë të fiksuar me astrologjinë, me siguri që janë kurioz të lexojnë për shenjat e horoskopit të disa personave të famshëm dhe të krahasojmë tiparet që i lidhin me ata.

Shigjetari dhuron bukuri, Virgjëresha i jep një personi një pamje më rinore, Bricjapi është ambicioz dhe i orientuar në biznes, Akrepi lind duke ditur sekretet e lindjes dhe të vdekjes, imagjinata e Peshqve mund të krijojë prozën dhe poezinë më delikate…

Për më shumë, lexoni artikullin e mëposhtëm.

Mark Zuckerberg

14 maj 14 1984

Demi, ka dhunti një forcë inovative të pabesueshme dhe është këmbëngulës të arrijë qëllimet e tij në jetë.

Ronaldinho

21 mars 1980

Deshët janë një nga njerëzit më të shoqërueshëm, në mesin e tërë shenjave të horoskopit.

Marilyn Monroe

1 qershor 1926

Binjakët kanë një padurim të dukshëm, një dashamirësi të menjëhershme; lëvizje të shpejta, por të këndshme.

Barack Obama

4 gusht 1961

Mashkulli i shenjës së Luanit është me të vërtetë një mbret. Ai ka nevojë të madhe për të komanduar dhe për t’u dashur maksimalisht nga ata që ai i sundon.

David Beckham

2 maj 1975

Demi tërhiqet fuqishëm nga gjinia e kundërt, por ndjekjet agresive për ta arritur çdo lloj kënaqësie, nuk bëjnë pjesë në manualin e tij.

Angelina Jolie

4 qershor 1975

Ju nuk keni nevojë pse të hiqni dorë nga ëndrra juaj romantike për vajzën e dëshirave tuaja të fshehura. Thjeshtë, martohuni me një vajzë të shenjës së Binjakëve.

Sigmund Freud

6 maj 1856

Logjika nuk hyn shumë në punë, kur doni të zgjidhni enigmën rreth një simboli të fortë dhe maskilist si Demi.

Princesha Diana

1 korrik 1961

Gaforret nuk k?rkojn? me domosdoshm?ri q? t? jen? n? qendër të vëmendjes, por kanë një sens të çuditshëm ndaj publicitetit.

Lionel Messi

24 qershor 1987

Gaforret janë të suksesshëm dhe kanë rezultate të mira kur lihen vetëm. Në jetë ecin me devizën “unë i pari”…

Roger Federer

8 gusht 1981

Luani është gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe nuk zhgënjehet lehtë nga zmbrapsja.

Nëna Tereze

26 gusht 1910

Të qenët i saktë, organizativ, i gjindshëm dhe i dobishëm, është natyra e dytë e Virgjëreshës.

Michael Jackson

29 gusht 1958

Nga pamja e jashtme, Virgjëreshat duken të qeta dhe të kontrolluara, por nga brenda, mendja e tyre është si një vullkan aktiv, duke analizuar në mënyrë të përpiktë dhe duke organizuar gjërat rreth tyre.

Hillary Clinton

26 tetor 1947

Femrat nën shenjën e Akrepit, janë të qeshura por, sensibile dhe të matura në të njëjtën kohë. Shpesh marrin vendime që për të tjerët është e paarritshme.

Rafael Nadal

3 qershor 1986

Binjakët janë mendimtar të shpejtë dhe shumë energjik.

John Lennon

9 tetor 1940

E drejtuar nga planeti i Venerës, Peshorja ka natyrë romantike dhe di të bëjë të tjerët për vete.

Aishwarya Rai Bachchan

1 nëntor 1973

Akrepi ka synim yjet dhe nuk pushon derisa i përmbushë të gjitha qëllimet e tij. Është burim i fuqisë dhe ndikimit.

Bill Gates

28 tetor 1955

Akrepi mund të bëjë pothuajse çdo gjë që dëshiron të bëjë. Misteret magjepsim mendjen e tij brilante.

Brad Pitt

18 dhjetor 1963

Meshkujt nën shenjën e Shigjetarit janë fortë të interesuar për filozofi dhe religjion. Nuk ka ndalesa apo hezitime për të.

Dukesha e Cambridge

9 janar 1982

Bricjapi është i njohur për posedimin e nivelit të lart të qetësisë dhe rrallë shqetësohet nga detyrat që i dalin.

Steve Jobs

24 shkurt 1955

Peshqit kanë dëshirë të mbështeten tek intuita e tyre, kur është fjala për vendime të rëndësishme.

Pelé

23 tetor 1940

Si mundet dikush me të tillë vetë-kontroll, të jetë kaq pasionant, aq më tepër kaq i rrezikshëm sa Akrepi.

Albert Einstein

14 mars 1879

Imagjinata është një nga karakteristikat e tyre kryesore dhe meshkujt në shenjën e Peshqve. Një baticë në punën e tyre, është sinonim me mundësitë.

Cristiano Ronaldo

5 shkurt 1985

Inteligjenca është një nga atributet kryesore të tyre. Ujori është më i prirur të diplomojë, të marrë grada dhe dekorata, më shumë se çdo shenjë e horoskopit.

Jennifer Aniston

11 shkurt 1969

Femrat nën shenjën e Ujorit e urrejnë negativitetin në vete dhe kanë qejf të kënaqin njerëzit.

Justin Bieber

1 mars, 1994

Peshqit ndonjëherë kanë tendenca të ikjes dhe të lënë fajin dikujt tjetër, nëse gjërat nuk shkojnë si duhet.