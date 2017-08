Mbërrin në Shqipëri avioni privat me turistë nga Amerika, të mahnitur nga trashëgiminia kulturore

Drejtori i AKB-së, Auron Tare, ka bërë me dije se një avion privat më turistë nga SHBA-a ka mbërritur ditën e sotme në Shqipëri, për të parë nga afër trashëgiminë kulturore të vendit tonë.

Tare, ka publikuar një video, duke theksuar se ky është avioni i dytë që vjen nga SHBA, posaçërisht për të vizituar vendin tonë.

“Avioni i dyte privat per kete sezon me udhetare amerikane qe vijne posacerisht per te pare trashegimine kulturore shqiptare. Udhetare te kalibrit te larte nga fusha te ndryshme te elites amerikane te cilet flasin mjaft mire per Tiranen dhe Shqiperine turistike, Pervec mikpritjes nga Kryetari Veliaj dhe ish Presidenti Nishani, te habitur nga koncepti i Pemacultures i një ferme në Shqipëri.”, shkruan Tare.