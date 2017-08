I kujtoni firmat piramidale VEFA, KAMBERI, ja çfarë ka ndodhur me pronat e tyre

14 prona të ish firmave piramidale me vlerë prej rreth 2 milionë dollarësh do të nxirren në ankand nga Ministria e Financave.

Bëhet fjalë për prona të firmave Vefa, Kamberi dhe Beno. Ankandi do të zhvillohet më 13 shtator të këtij viti nga Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike pranë Ministrisë së Financave.

9 prej pronave që do të nxirren në ankand I përkasin firmës Vefa. Në to përfshihet 4 objekte të “Ish Sektori i Përpunimit te drurit” në Elbasan, tokë truall e “Ish Fabrikës së Salcës” në Fier, “Frigoriferi” në Rrëshen, “Ish Fabrika e Sallamit dhe Magazine Prodhimi” në Përmet, si edhe “Truall Depo Uji Nr. 1” dhe “Truall Stacion Pompimi” në Paskuqan.

Ankandi do vazhdojë me pronat e Firmës Kamberi, ku më të rëndësishmet janë “Ish Pularia” në Patos dhe një Linjë Prodhimi Sallami në nartë të Vlorës. Një pronë i përket Firmës Beno. Bëhet fjalë për një punishte sallami në Lushnje me vlerë rreth 80 mijë dollarë. Prona më e shtrenjtë mes 14 objekteve i përket firmës Kamberi. Ajo është ish pularia e Patosit, me vlerë rreth 100 mijë dollarë.

Pasuritë në fjalë, janë të paktat që kanë mbetur pas konfiskimit të pronave të ish-firmave piramidale dhe ndarjes së një pjese prej tyre.

Skemat piramidale në Shqipëri filluan aktivitetin e tyre në vitin 1991, duke sjellë si pasojë vitin tragjik, 1997, me falimentimin e rreth 25 firmave të cilat grumbulluan rreth 1.2 miliardë dollarë kursime të shqiptarëve./scan