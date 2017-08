ALUIZNI drejt riformatimit, Artan Lame: çdo punonjës do të kalojë testin

Të gjithë punonjësit e ALUIZNI-t do të duhet të kalojnë në një testim për vendin e tyre të punës. Kjo u bë e ditur nga kreu i këtij institucioni, Artan Lame, i cili paralajmëroi nisjen e një riformatimi të ALUIZNI-t.

Testimi do të përfshijë të gjithë nivelet e punësimit në një nga agjensitë më të mëdha në vend që merret me proçesin e legalizimit të banesave informale, por edhe me urbanizimin e zonave ku ato shtrihen.

“Ky është një proces i nevojshëm pas katër vjetësh pune të qindra djemve dhe vajzave që trokitën në mbi 306 mijë familje shqiptarë që unë i falenderoj. Por sikurse kemi parë edhe nga takimet e hapura ka pasur edhe problematika. Ndaj, shumë shpejt, do të hapen procedurat e konkurrimit për të gjithë ata të rinj e të reja që duan të konkurrojnë dhe përmbushin kushtet profesionale për të qenë pjesë e ALUIZNI-t”, tha Lame.

Kreu i ALUIZNI-t është shprehur se procedurat për konkurrimin janë tashmë të hapura dhe kushdo që kërkon të bëhet pjesë e institucionit është i mirëpritur.

Në dëgjesat publike çështjet që kanë lidhje me ALUIZNI-n janë ngritur si shqetësime kyresore nga qytetarët, madje edhe në publikimet e kryeministrit Edi Rama mbi rezultatin zgjedhore sipas qarqeve, legalizimet përfshihen në një nga 3 shqetësimet e para të listuara. Duket se kjo është arsyeja sepse institucioni do të përfshihet nga riformatimi, që pritet të sjellë ndryshime jo vetëm në organizim por edhe në shërbimin ndaj qytetarëve.