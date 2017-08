Projektligji/ Rregulla të reja për lejen e ndërtimit, gjoba për ata që nuk respektojnë afatet

Ministria e Zhvillimit Urban ka hartuar një projektligj, i cili parashikon një seri ndryshimesh në rregulloren e lejeve të ndërtimit.

Përmes një projektligji, Ministria e Zhvillimit Urban propozon që, nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, mjaft e debatuar prej sektorit të bizneseve të ndërtimit, të përjashtohen lejet për rikonstruksionin e objekteve ekzistuese.

Kjo do të thotë që nuk do të ketë më nevojë për leje të ndërtimit, që deri tani lëshohet nga organet përkatëse, në rast se fjala është për riparime, apo ndryshime strukturore të një ndërtese, për të cilën tashmë është lëshuar një herë, më parë, leja e ndërtimit.

Në rast se zhvillimi përfshin njëkohësisht, edhe rikonstruksion, edhe ndërtim të ri, taksa e ndikimit në infrastrukturë do të aplikohej, sipas këtij projektligji, vetëm për ndërtimin e ri dhe jo për të mëparshmin.

Projektligji është aktualisht në fazën e konsultimit nga ana e Ministrisë së Zhvillimit Urban, ku parashikohet të marrin pjesë subjektet e interesuar për aplikimin e tij, që normalisht kanë të bëjnë me ndërtuesit, por edhe organet e pushtetit vendor, ndërkohë që do të jetë Kuvendi i ri ai që do të marrë në shqyrtim dhe do të vendosë miratimin e tij.

Një prej neneve të projektligjit parashikon, ndërkohë, ashpërsimin e mëtejshëm të penaliteteve dhe gjobave për mosrespektim të afateve të dokumentacionit për lejet nga ana e ndërtuesve. Këto gjoba do të nisin nga 300 mijë lekë e do shkojnë deri 500 mijë lekë, në rast se Parlamenti e miraton aktin e propozuar nga dikasteri i sipërpërmendur.

Nga viti 2017, qeveria rriti taksën e ndikimit në infrastrukturë, duke e llogaritur nga 2 për qind, deri 4 për qind të vlerës së investimit që do të realizohet. Një formulë e tillë u debatua ashpër nga ndërtuesit, sipas të cilëve ajo rrit koston, por edhe çmimet e ndërtesave. Ata theksuan se një masë e tillë rrit deri në 250 euro për metër katror çmimet e apartamenteve për qytetarët./shqiptarja.com