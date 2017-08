Deputeti i PD: Mazhoranca e re jo legjitime, qeveri e re pa Ramen Kryeminister

Deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike në Shkodër, Romeo Gurakuqi e cilëson jo legjitime dhe jashtë vullnetit të sovranin maxhorancën e dalë nga zgjedhjet parlamentare.

Në një analizë për “Panorama”, Gurakuqi thekson se kryeministri Rama e shkeli marrëveshjen parazgjedhore me opozitën dhe përdori çdo resurs për të tjetërsuar rezultatin e zgjedhjeve, duke mos bashkëpunuar me ministrat teknikë të propozuar nga PD.

Deputeti i ri demokrat propozon disa skenarë të mundshëm për përmbushjen e reformave të rëndësishme që vendi duhet të ndërmarrë, ku nuk propozohet një qeveri e re me teknicien.

Por sipas Gurakuqit opsioni i kompromisit të opozitës me qeverinë do të ishte një Qeveri pa Kryeministër Edi Ramën, por me një figurë të mirëfilltë intelektuale, progresiste dhe reformatore me një mandat të kufizuar.