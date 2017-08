Zyra e Bashkëqeverisjes, Rama apel qytetarëve: afati deri më 27 gusht, mos ngurroni

Kryeministri Edi Rama, përmes një postimi në rrjetet sociale, u ka drejtuar një apel të gjithë qytetarëve që të aplikojnë për t´u bërë pjesë e bashkëqeverisjes. Rama bën të ditur se aplikimet do të zgjasin edhe 1 javë, ndërsa falenderon 275 të interesuarit që kanë depozituar konform rregullave kërkesat e tyre.

Postimi i Kryeministrit

Edhe një javë për të aplikuar! Numri i aplikimeve për t’u punësuar në Zyrën e Bashkëqeverisjes me Qytetarët është sot 275

Falenderojmë të interesuarit për aplikimet e tyre sipas kërkesave, për të cilin rikujtojmë se kërkohet Letër Motivimi (pse dua të punoj në këtë zyrë) + CV + 2 letra rekomandimi të kandidaturës (nga ish-dekanë ose pedagogë të fakultetit ku aplikanti ka kryer studimet; punëdhënës të mëparshëm; figura të respektuara të komunitetit ku aplikanti ka banuar apo banon aktualisht). Përndryshe aplikimi konsiderohet i pavlefshëm.

Aplikimet janë të hapura deri në 27 gusht.

Të gjithë ata që lexojnë për herë të parë për këtë zyrë të posaçme, e cila do të ngrihet menjëherë me krijimin e qeverisë së re, mund të marrin një informacion të plotë në postimin nr.1 me të njëjtin titull.

Faleminderit.

Grupi i Punës për ngritjen e Zyrës së Bashkëqeverisjes