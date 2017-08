Aplikimet nÃ« Universitetin e TiranÃ«s, Rektori Koni: MÃ« 28 gusht dalin fituesit e parÃ«

Rektori Mynyr Koni ne nje interviste per Vizion Plus sqaron opinionin publik se nuk do te ketë probleme gjate përzgjedhjes, shpalljes dhe regjistrimit te kandidateve fitues. Ne datën 23 gusht ne fakultete mbërrin lista e te rinjve aplikues dhe ne 28 gusht shpallen fituesit e raundit te pare.

Rektori Mynyr Koni ka mohuar deklaratën e dekanit Dhori Kule per kaos gjate pranimeve per shkak te mosmiratimit te rregullores nga senati i universitetit. Kreu i universitetit deklaron se ligji i arsimit te larte dhe udhëzimi i Ministrisë se Arsimit përcaktojnë qarte procedurat dhe pergjegjesite e çdo fakulteti ne ketë proces.

Pavarësisht debateve mes tyre për çështje administrative dhe financiare, drejtuesit e Universitetit te Tiranës kane përgjegjësi ligjore per mbarëvajtjen e procesit te pranimeve te kandidateve fitues. Rreth 6500 te rinj pritet te hyjnë kete vit ne universitetin e Tiranës, ku degët me te kërkuara janë ato te ekonomikut dhe drejtësia.