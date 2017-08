Topalli shigjeton Bashën: Ti hesht! Zgjedhjet në PD i vodhe me shpejtësi “supersonike”

Jozefina Topalli nuk i ka kursyer kritikat e ashpra ndaj Lulzim Bashës, teksa kjo e premte ka qenë një ditë reagimesh përkundër raportit të ministrave teknikë për zgjedhjet e 25 qershorit.

Por ish kryetarja e Kuvendit shprehet se Lulzim Basha duhet të heshtë për zgjedhjet pasi më 22 korrik ai vodhi votat e demokratëve në zgjedhjet për kryetar të PD-së.

Madje demokratja jep dhe disa shifra, duke u shprehur se vjedhja më 22 korrik ishte e atillë saqë po të llogaritet votimi, rezulton se është votuar për 12 orë rresht pa ndërprerje çdo 18 sekonda.

Jozefina Topalli gjithashtu shprehet se e gjithë politika e Lulzim Bashës në 4 vite opozitë ka qenë e ndarë në dy degë, ose bojkotimi i zgjedhjeve, ose hyrja në to me një rezultat të sigurt. Basha sipas Topallit zgjodhi variantin e parë, fillimisht duke i “zgjatur dotën e lëmoshës” Ilir Metës, e më pas duke hyrë në bashkëqeverisje me Edi Ramën.

Për më tepër lexoni analizën e Jozefina Topallit, e cila i sugjeron Bashës që do të ishte më mirë të vijonte pushimet e tij në “vendin sekret”:

Statusi i plote

Ka Disa jave qe askush nuk din ku eshte Lulzim Basha. Gjeja duket eshte shume sekrete.

Por sot edhe pse prap me pushime, ai u shfaq ne fcb duke komentuar raportin per zgjedhjet te ministrave te tij teknike.

Une nuk kam nevoje te lexoj raporte teknikesh, sepse kam bindjen se ne zgjedhjet e fundit politike, jo punesimet por parate e droges kane blere edhe vota.

Por po ashtu di qe kjo nuk permbys rezultatin skandaloz te Bashes me 25 qershor.

Kisha kuptuar prej kohesh se ai nuk kishte ndonje preokupim te madh per kauzen e zgjedhjeve, ndaj gjate 4 viteve te shkuara , bashke me disa kolege i perseritnim dhe sugjeronim qe te mendonte seriozish per te, por ne fakt vetem mihnim ne uje.

Natyrisht ai e kishte nje plan ne koke.

I vetmi koncept qe ai ka ishte: ose te mos hynte ne zgjedhje nese nuk ishte fitorja e garantuar ose Pazari.

Me kete gje ne krye, ai hyri ne cader ne fillim duke kerkuar doren e Metes dhe doli nga çadra duke rrokur Ramen.

Pas 18 majit nuk pat asnje fjale , asnje shqetesim dhe asnje vrejtje per zgjedhjet.

Ne fushate asnje fjale kundra Rames, dhe asnje fjali per blerje votash.

Pas 25 qershorit asnje ankese, asnje fakt, asnje prove nuk dorezoi as ne KQZ dhe as tjeterkund.

Antaret e opozites ne KQZ votuan unanimisht rezultatin e 25 qershorit.

Ne asnje qender votimi, ne asnje zone elektorale nuk pat asnje shenim , asnje vrejtje nga anetaret ( numruesit) e opozites.

Perkundrazi, LB dhr ER permes te besuarve te tyre kishin urdheruar Administraten zgjedhore qe te mos kishte asnje debat dhe asnje kundershti mes tyre. Me urdher nga dyshja Rama- Basha ata duhej te votonin me unanimitet. Dhe ashtu u be.

Rama mori me shume nga cfare mendonte dhe basha me pak nga cfare kishte llogaritur.

74 mandatet e Rames hodhen ne ere projektin per te bashkeqeverisur, por Lulzim Basha qendroi deri ne fund me shprese se Rama do e fuste ne qeverii.

Deri ketu s ka asgje qe nuk dihet.

Shitja e opozites eshte njera ane e Bashes .Ana tjeter eshte manipulimi i zgjedhjeve vete brenda PD prej tij.Ndaj dhe ndoshta do kishte qene ma mire qe edhe sot te pushonte.

Lulzim Basha ka vjedhur karrigen e kryetarit te PD permes manipulimit te pjesemarrjes se antaresise se PD me 22 Korrik. Me 22 korrik mbi 70% e antaresise se PD kane bojkotuar Bashen sepse kane kuptuar se ai i kishte shitur interesat e demokrateve dhe te vendit.

Dhe kjo jo me fletrrufe si te teknikeve te Lulit, por me prova , fakte e video.

Manipulimi ishte aq i madh sa u be dhe qesharak. Sipas vete shifrave te tij i binte qe me 22 korrik te kishin votuar per 12 ore rresht pa nderprerje cdo 18 sekonda nga nje democrat.

Shkodranet thonin se Luli e mbajti premtimin . Me 22 korrik ai realizoi votim elektronik.

Ne fakt me ate shpejtesi i binte votim supesonik, si ata qe vetem luli din t’ i beje.