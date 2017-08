Sulmi në Barcelonë, liderat botërorë në krah të Spanjës: qëndroni fort, terroristët do i gjejmë…

Sulmi i mbrëmjes së djeshme në Barcelonë (Spanjë) ku humbën jetën 13 persona dhe u plagosën rreth 60 të tjerë, është dënuar nga të gjithë liderat botërorë, që kanë shprehur mbështetje dhe solidaritet për autoritetet dhe popullin spanjoll.

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka shkruar një mesazh në “Twitter” ku thekson “SHBA e dënon sulmin terrorist në Barcelonë, Spanjë dhe do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të ndihmuar. Qëndroni të fortë. Ne ju duam!”.

Ndërsa, Zonja e Parë e SHBA, Melania Trump ka shkruar: “mendimet dhe lutjet për Barcelonën”.

Sekretari amerikan i Shtetit, Rex Tillerson, dhe Sekretari amerikan i Mbrojtjes,, Jim Mattis, kanë deklaruar në një konferencë të përbashkët me homologët përkatës japonezë se “terroristët rreth Botës duhet ta dinë, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë janë të përkushtuar t’ju gjejnë dhe t’ju nxjerrin para drejtësisë”.

Kancelarja Angela Merkel gjithashtu ka dënuar sulmin në Barcelonë. “Po mendojmë me trishtim të thellë për viktimat e këtij sulmi revoltues në Barcelonë. Me solidaritet dhe miqësi, përkrah popullit spanjoll”, ka shkruar zëdhënësi, Steffen Seibert.

Presidenti francez, Emmanuel Macron ka shfaqur solidaritet me Spanjën. “Ne mbetemi të bashkuar dhe të vendosur”, ka shkruar Macron në “Twitter”, duke e përshkruar incidentin si sulm tragjik.

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin ka shprehur ngushëllime për Mbretin e Spanjës, Felipe VI.

“Ne e dënojmë me rezolutë këtë krim mizor dhe cinik të kryer kundër civilëve. Ajo që ka ndodhur, edhe një herë konfirmon nevojën për një unifikim të të gjithë komunitetit botëror në përpjekjet pa kompromis kundër forcave të terrorit”, ka shkruar ai në telegramin e ngushëllimit.

“Britania qëndron përkrah Spanjës kundër terrorit”, shkruan kryeministrja Theresa May, pas sulmit në Barcelonë. “Mendimet e mia janë me viktimat e sulmit të tmerrshëm në Barcelonë dhe me shërbimet e emergjencës që po i japin përgjigjen incidentit. Mbretëria e Bashkuar qëndron përkrah Spanjës kundër terrorit”, ka shkruar kryeministrja May në “Twitter”.

Kreu i bashkisë së Londrës, Sadiq Khan, ka shkruar: “mendoj për viktimat e këtij sulmi barbar terrorist në qytetin madhështor të Barcelonës dhe për shërbimet e guximshme të emergjencës. Londra qëndron me Barcelonën kundër ligësisë së terrorizmit”.