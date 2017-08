A do ketë shi ditën e sotme në Shqipëri? Ja parashikimi i motit

Orët e paradites do të jenë në ndikimin e motit të kthjellët në të gjithë territorin e vendit.

Ndërsa, pasditja do të sjellë kalime vranësirash të lehta në zonën malore përgjatë kufirit lindor duke lënë në ndikimin e kthjellimeve bregdetin dhe zonat e ulëta. Ky stabilitet i atmosferës do të na shoqërojë edhe gjatë orëve të natës.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit nuk paraqesin shumë ndryshim duke bërë që vlera maksimale në rang territori të jetë 36 gradë C.

Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi perëndimor – veriperëndimor për pasojë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të gjenerohet dallgëzim mbi 2 ballë.