Skënderbeu i pafat, Dinamo barazon në fund

Skënderbeu i madh në Zagreb pavarësisht një fundi të hidhur. Në “Maksimir” korcarët barazuan 1-1 me Dinamon e Zagrebit, me kroatët që mundën të evitonin humbjen vetëm në minutën e 94, pas një ndeshje ku korcarët meritonin fitoren, që do t’i conte shumë pranë kualifikimit në fazën e grupeve të Europa League.

Një gol i Latifit në pjesën e parë pas një bashkëpunimi të jashtëzakonshëm me Gavazajn, i dha epërsinë korcarëve pas një ndeshje të interpretuar shumë mirë, në të cilën ju anullua dhe një gol i rregullt në fillimin e lojës.

Por në minutën e 94-tërt një gol i Henrikues, i hoqi fitoren nga duart korcarëve, që gjithsesi morën një rezultat shumë pozitiv në ndeshjen e vajtjes dhe në “Elbasan Arena” tashmë nevojiten 90 minuta të tjera heroike.